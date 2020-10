Pide salud a ciudadanos vacunarse contra la influenza

El Diario

Hidalgo del Parral.- Aunque primero se vacuna al personal de salud y posteriormente a los grupos vulnerables, el sector salud invita a toda la población a que se aplique la vacuna contra la influenza, una vez que se tenga la disponibilidad de la misma.

Primeramente, será vacunado el personal que trabaja en el sector salud y después las vacunas serán distribuidas principalmente para la población de riesgo, que son las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativa y los menores de 5 años.

“El personal del sector salud, deberá estar protegido para que no sean una fuente de propagación de influenza” dijo la subdirectora de medicina preventiva y promoción de la salud Leticia Ruiz González quien destacó que la vacuna no tiene capacidad infectante como la gente ha especulado y han evitado la aplicación de esta, al contrario, dijo, la vacuna da inmunidad a las personas para que no padezcan este padecimiento.

Indicó que ahora más que nunca necesitaran de la participación de la ciudadanía para que se apliquen la vacuna, ya que el coronavirus es una amenaza latente y por tener síntomas muy similares estas enfermedades serían fácil de confundir, sin embargo, dijo hay una ventaja sobre la influenza ya que para esta última hay una vacuna, personal capacitado y un medicamento específico para combatirla.

Aseguró que no bajarán la guardia para garantizar que toda la ciudadanía esté informada y desde el primer síntoma que, insistió, son similares a los del Covid 19 como fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolores musculares, de cabeza, fatiga vómito o diarrea, acudan de manera inmediata al nosocomio más cercano para que sean atendidos tratados y medicados para que el virus no afecte a más personas.

La funcionaria de salud explico que la dotación e vacunas contra la influenza para el estado será en 3 remesas y la adquisición de la misma se hace a nivel nacional sin que afecte el no estar dentro del convenio del INSABI con la federación.

Se espera que la dosis empiece a aplicar a mas tardar en dos semanas entre la población abierta para que antes de llegue el invierno un gran porcentaje de la población ya este inmune al padecimiento.