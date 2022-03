Pide síndico de Camargo auditoría especial a licitaciones de luminarias

/ Foto de Archivo

El Síndico de Ciudad Camargo, Pedro Acosta, solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), una revisión especial al proceso de licitación de un proyecto de luminarias que presume tiene un sobreprecio de 20 millones de pesos.

Acosta, comentó que desde meses atrás mismos regidores de Acción Nacional, señalaron que el proceso de licitación estaba viciado, algo que el alcalde panista de dicho municipio, Jorge Aldana, ha negado en reiteradas ocasiones.

Pese a todas las especulaciones, el participante ganador de la licitación, denominado Jorge Armando Morales Cano, persona física, propuso la colocación y suministro (arrendamiento) de 6 mil 186 lámparas por 40 millones 674 mil pesos, lo cual representa un costo de 6 mil 700 pesos por luminaria, el doble de lo que se calcula el costo real.

En promedio, el municipio de Camargo tendría que pagar a la empresa un millón 350 mil pesos cada mes, por 30 meses, lo cual ha sido motivo de señalamientos de las diferentes fuerzas políticas que componen el Cabildo, hacia el Comité de Adquisiciones que decide la contratación del servicio.

Una de las opciones que fueron descartadas durante el proceso de licitación el pasado 7 de marzo, denominada Construcciones Integrales y Comunicaciones S.A de C.V., calculó el mismo servicio en 21 millones de pesos, mientras que proyectos aprobados en municipios como Tulancingo, Puebla, manejan los mismos costos aproximados de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos correspondientes por el mismo servicio en cada luminaria.

Yo soy el más interesado en la opinión de la Auditoría

Por su parte, Jorge Aldana aseguró que el proceso se llevó conforme a la ley y consideró que la información de la sindicatura se tergiversa, sobre todo porque las dos empresas que se descartaron no cumplieron con la certificación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conue), lo cual fue la causa que no se abriera a propuesta económica de las opciones que no se aceptaron.

También diferenció entre los contratos de compra y de arrendamiento, siendo la segunda opción la que tomó el municipio de Camargo, pues se tendría un ahorro respecto de los 15 millones de luz que paga el municipio cada año.

Aseguró que él es el principal interesado en que la Auditoría Superior de una opinión sobre el proceso de licitación, con el fin de despejar dudas y transparentar el proyecto de modernización del alumbrado público que aún funciona con lámparas de vapor de sodio.

