Pide Tribunal cuentas a priistas por el PMU

Un Tribunal de Control citó a varios exalcaldes y funcionarios emanados del PRI a comparecer en una diligencia donde se pretende revisar la actuación del Ministerio Público en torno a una investigación al Plan de Movilidad Urbana (PMU), derivada de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).





Los políticos requeridos por el Tribunal son Héctor “Teto” Murguía Lardizábal, Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken, así como Héctor Arcelús y Jorge Quintana, quienes se desempeñaron como secretarios del Ayuntamiento durante las administraciones de dichos expresidentes municipales.





Ellos deberán comparecer el próximo 20 de mayo a las 12:00 horas, acordó la jueza de Control Nancy Cristina Reyes Esquivel, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso El Diario.













Auditor solicitó la diligencia





La diligencia fue programada a solicitud del auditor especial de Normatividad y Seguimiento de la ASE, Jesús Raymundo Mata Cárdenas, quien pretende que un Tribunal de Control revise el trabajo del agente del MP a cargo de la carpeta de investigación porque se presume que la representación social ha actuado con vicios y dilaciones en la indagatoria.





El 30 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública del Fideicomiso del Plan de Movilidad Urbana por irregularidades detectadas desde 2014, indican datos periodísticos.





El Legislativo dio instrucción a la ASE para iniciar ante la Fiscalía General del Estado procesos para sancionar a quien resulte responsable.





Entre las irregularidades detectadas por la ASE está por ejemplo una diferencia de más de 58 millones de pesos entre el gasto estimado por el Municipio y el determinado por la instancia fiscalizadora.





Otras observaciones indican que el Municipio licitó más obras de las que el Congreso autorizó, que se pactaron modificaciones no permitidas entre el Gobierno de la ciudad y los proveedores, y que se entregaron contratos a empresas que no cumplían con las condiciones de las bases de la licitación.





A la diligencia también fueron citados el actual alcalde Héctor Armando Cabada Alvídrez; Roberto Rentería Manqueros, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Cabada hasta diciembre de 2018; Oscar Luis Pérez Pérez, tesorero local que estuvo en funciones hasta abril de 2018 y Gerardo Silva Márquez, titular de la Dirección Municipal de Obras Públicas a octubre del año pasado. En el documento no se especifica en calidad de qué fueron citadas estas personas.





Ante la petición del auditor, la jueza de Control aperturó el cuadernillo número 12/2019, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso El Diario.





La audiencia programada es de control judicial, un medio de impugnación que tiene cualquier víctima contra las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, básicamente contra la determinación de no ejercer acción penal al considerar que los hechos denunciados no configuran una denuncia, de archivar el asunto o sobreseerlo que conllevan la no judicialización de los casos.





En el control judicial, el juez tiene la facultad de ratificar la determinación del MP, de ordenar que continúe investigando o de decretar que proceda a judicializar el caso.





Para este tipo de audiencias es necesaria la presencia de la parte que denuncia y del MP, pero no es obligatoria la presencia del o de los acusados.





En este asunto, la jueza Reyes Esquivel giró instrucciones para que los políticos sean notificados por edicto en una sola ocasión en un medio oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación en Ciudad Juárez el próximo martes.





El banderazo del Plan de Movilidad se dio el 28 de enero de 2013. Inicialmente se estableció que la inversión sería de 2 mil 200 millones de pesos para la rehabilitación de 25 tramos de vialidades, la construcción de otras 26, la edificación de seis puentes, la canalización de una parte del Dren 2-A, así como la rehabilitación de cuatro tramos de imagen urbana e integrar mejoras a la imagen urbana, como señalización, banquetas y forestación.





Las obras tenían una garantía de 20 años, tiempo en el que los juarenses terminarán de pagar el costo total del proyecto.





En abril de 2014, el Municipio acordó con Movicon, empresa encargada del plan, prorrogar el tiempo de ejecución de las obras hasta mayo de 2015.





En diciembre de 2017 la Auditoría Superior determinó que la deuda adquirida por Ciudad Juárez con el PMU aumentó a 3 mil 200 millones de pesos respecto del monto autorizado por el Congreso.





Del total de trabajos, 25 se iniciaron en una de las administraciones de Murguía, y sólo se concluyeron dos: la reconstrucción de la avenida Plutarco Elías Calles y del Viaducto Díaz Ordaz. (Blanca Elizabeth Carmona / El Diario)













Algunas irregularidades





• Una diferencia de más de 58 millones





de pesos entre el gasto estimado por el





Municipio y el determinado por la





instancia fiscalizadora





• El Municipio licitó más obras de las que el





Congreso autorizó





• Se pactaron modificaciones no





permitidas entre el Gobierno de la ciudad





y los proveedores





• Se entregaron contratos a empresas que





no cumplían con las condiciones de las





bases de la licitación