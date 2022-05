Pide vialidad atrasar alarmas para bajar accidentes

Tomada de internet

Delicias– Debido al regreso a clases, los riesgos de incidentes a la hora de entrada y salida se han visto en aumento, por lo que el coordinador del Departamento de Vialidad, Érick Rodríguez Velázquez, señaló “hay que fomentar la cultura de la precaución y salir del hogar con unos 10 ó 15 minutos de anticipación”.

Durante la entrevista se hizo saber que aún no se ha encontrado la forma de reducir los riesgos de accidentes durante las mañanas de lunes a viernes, debido a que no sólo son los padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas, sino también hay un gran número de personas que se dirigen al trabajo. El comandante señaló que es “en las mañanas cuando más se nos presentan los riesgos de accidentes, debido a que las personas no suelen tomarse su tiempo y es cuando empieza la prisa, levantan velocidades y comienzan a desesperarse, no cediendo el paso a los peatones”.

“Todo esto ocurre nomás por falta de tiempo, vamos atrasando la alarma de unos 10 a 15 minutos y les aseguro que todos llegamos a tiempo y así nos evitamos conductas de hasta andar apresurando a los peatones de que crucen la calle más de prisa” , sentenció el funcionario.