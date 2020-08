Piden a militantes de Morena no adelantarse con la consulta

Chihuahua.– El dirigente de Morena en el estado, Martín Chaparro, informó que aún no cuentan con los formatos oficiales del INE para realizar la consulta ciudadana de juicio a los expresidentes.

Indicó que si bien, hay militantes con mucha iniciativa que iniciaron el proceso en regiones como Parral y Chihuahua, el órgano electoral enviará los formatos oficiales este lunes y se tienen que repartir a las diferentes regiones.

El formato tiene que llenar ciertas especificaciones, no puede ser un formato cualquiera que yo me ponga y diseñe y ya está tiene que cumplir con ciertos detales legales, entonces, el formato yo creo que no lo envían hoy de la Ciudad de México, el que debe de ser”.

El dirigente mencionó que se encuentra en Ciudad Juárez afinando la colocación de los módulos de recepción de firmas en Juárez y que en breve esa misma tarea se realizará en los diferentes distritos federales del estado.

“Hay mucha gente muy adelantada en el partido, que tiene mucha iniciativa, pero van a tener que trabajar doble”, concluyó.