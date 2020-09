Piden alto a sobreexplotación de acuífero

Chihuahua.- “Empiezan a meter tintes políticos y realmente a nosotros eso no nos interesa, nosotros queremos que se resuelva el problema de fondo que es la sobreexplotación ilegal y no lo hacen, no hay un verdadero interés; teníamos esperanzas en el gobierno de la 4T que se supone iba a poner un alto al ecocidio, pero no han mostrado interés”.

Así se expresó Joaquín Solorio, miembro del Colectivo de Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense e integrante de los ejidatarios que se encuentran en la cuenca Santa Clara-El Carmen, quien señaló que alrededor de 5 mil personas del Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura, se encuentran sin agua debido al colapso del manto acuífero de la región; los afectados culpan de esta situación a la producción Nogalera de los Lebarón.

Solorio, comentó que en el ejido Constitución hay cuatro pozos, uno que abastece a la comunidad y otros tres que concesionaron a personas que no son parte del ejido; cada uno de los pozos tiene un caudal de 25 a 30 litros por segundo, y se alcanzarían a regar máximo 90 hectáreas.

Aseguró que notarías y juzgados menores mixtos se han prestado a irregularidades en cesión de derechos del agua, y más aún, que con el pozo que tienen los Lebarones en el Rancho la Mojina, que da un caudal de 80 a 90 litros por segundo, se alcanzarían a regar 90 hectáreas, pero en realidad riegan 300 hectáreas y ya en anteriores ocasiones han denunciado la existencia de extracción ilegal a través de 11 pozos que descubrieron en una incursión de ejidatarios por dicho rancho, donde por lo menos tienen otros tres pozos.

“Y como es el mismo acuífero, al momento que se perforan estos tres pozos hay un mayor abatimiento y lo que está ocasionando es que los compañeros acá abajo, de lo que es la cuenca, estén sufriendo estas consecuencias”.

Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había detectado un cono de abatimiento por medio de un estudio técnico en la dirección del Ejido Constitución con dirección a Ahumada, donde se encuentra la Laguna de Patos y termina la cuenca hidrológica del Río del Carmen y que este problema lo han padecido desde 2012.

Insistió en que la política entorpece las medidas que se pudieran tomar para encontrar una solución de fondo y que a pesar de haberse reunido varias un par de veces con la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, no han logrado nada, además que el extitular de la Semarnat, Víctor Toledo, era el único que había mostrado interés, sin embargo ya no está en el gabinete por criticar la falta de interés del Presidente por atender los temas relacionados con la ecología.

