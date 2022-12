Piden apoyo para costear viáticos y que Juan pueda ser atendido

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- La señora Angélica Merari pide el apoyo de la ciudadanía para poder trasladarse a la Ciudad de México donde podrán brindar atención a su hijo Juan Tadeo de 2 años, quien nació sin manos y un pie.

Angélica, quien es madre soltera, mencionó que ha encontrado una fundación que la canaliza con el Hospital Shriners en México para que le apoyen con las prótesis, sin embargo, los gastos de traslado y hospedaje tendrían que salir por su cuenta, para lo que se requiere una cantidad aproximada de 20 mil pesos.

“Yo no puedo cubrir los viáticos, ahorita he estado haciendo la rifa de un pastel, un ramo de rosas y unas pestañas pero no se ha vendido. Hasta que yo tenga el dinero ellos me van a agendar cita, no tengo fecha, pero a mi hijo ya le están saliendo callito en donde quiere caminar y no le puedo poner un zapatito o algo”, expresó la madre.

Para quien guste apoyar, puede hacerlo en la tarjeta bancaria Banorte 4915664499281409 o a tarjeta HSBC 4910897093275717 o comunicarse al número telefónico 656 750 1689.