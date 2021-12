Piden apoyo para refugio de perritos

Cortesía / Algunos de los canes atendidos por la Asociación Protectora de Animales de la Calle A.C. Cortesía / Les proporcionan el cuidado que necesitan antes de ser puestos en adopción

Ciudad Juárez.— Con el propósito de continuar ayudando a las mascotas en situación de calle, la Asociación Protectora de Animales de la Calle A.C. (A.P.A.C.) pidió el apoyo de la comunidad para la construcción del refugio, además de croquetas y cobijas para los canes que se encuentran en la espera de ser adoptados por una familia.

Ana Félix, miembro de la asociación, señaló que tienen una cuenta exclusiva para donaciones dirigidas a la construcción del refugio, y están solicitando malla ciclónica, tubo galvanizado y láminas, material que les hace falta para terminar la construcción del nuevo hogar de los canes.

Las personas interesadas en apoyar a A.P.A.C. pueden enviar un mensaje a través de las redes sociales de la asociación o realizar una transferencia bancaria al número de cuenta Bancomer 01 16 20 25 86.

Se indicó que durante el mes de diciembre contaron con mucho apoyo, pero continuarán recibiendo donativos de croquetas y cobijas para mitigar el frío de los 200 perros que se encuentran resguardados en el refugio.

Ana explicó que durante este año tuvieron un promedio de adopción de 100 perros mensuales, pero que de inmediato buscan más canes en situación de calle para encontrarles un hogar donde se hagan responsables de ellos.

“Para nosotros es un gran respiro el que la gente en el mes de diciembre tenga el espíritu navideño, porque nos hacen llegar croquetas y cobijas, para nosotros hubo muy buena respuesta”, expresó.

Mencionó que es importante que las personas tomen conciencia sobre lo malo que es obsequiar cachorros, sobre todo en estas fechas, ya que es alta la probabilidad de que el perro termine en situación de calle o sea regalado.

“Si no educas al perro se va a hacer un caos, porque crecen y ya no saben qué hacer con el cachorro y lo mejor es dejarlo en la calle o regalarlo, que no regalen por la emoción de las fechas ni por querer quedar bien con alguien, al final de cuentas regalar una vida no es buena opción”, apuntó Félix.

Dijo que las personas interesadas en adoptar a un perro de A.P.A.C. pueden enviar un mensaje al Facebook de la asociación, para comenzar con el proceso de adopción.

“Los requisitos principales son que la familia completa esté convencida de llevar un perro a casa y que no le falte alimento, que se comprometan a darle los cuidados propios al perro y, en dado caso que no quisieran al perro, deben regresarlo al refugio”, precisó.

Se explicó que es importante que las personas sepan la gran responsabilidad de adoptar a un can; además, es necesario que el hogar esté adecuado con barandal y una casita para el nuevo miembro de la familia.

¿Desea apoyar?

Envíe mensaje a las redes sociales de la A.P.A.C., o haga una transferencia bancaria al número de cuenta Bancomer 01 16 20 25 86