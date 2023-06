Piden ayuda a la ciudadanía para localizar a Edgar, Miguel y Luis

Cortesía / Las personas desaparecidas Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Familiares de Edgar Omar Tarín López, Miguel Almickar Rosales Huerta y Luis Fernando Ruiz Reyes, originarios de San Francisco del Oro y con residencia en esta frontera, solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlos, ya que fueron vistos por última vez desde el domingo 25 de junio.

Aunque los familiares de Miguel intentaron presentar la denuncia por desaparición forzada o privación ilegal de la libertad desde el pasado lunes, cuando ninguno de ellos llegó a dormir a sus hogares, personal de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte les informó que deben cumplirse las primeras 72 horas de ausencia para presentar el reporte.

“Nos dijeron que buscáramos en Migración porque como no son de Juárez suponen que intentaron cruzar sin documentos a Estados Unidos, pero no lo creemos porque ellos viven y trabajan aquí, no tenían intención de migrar”, aseguró Nitzi Analy Rosales Huerta, hermana de Miguel.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido una respuesta a los señalamientos realizados por los familiares de las personas desaparecidas.

Rosales Huerta refirió que ante la respuesta de los funcionarios de la Fiscalía ellos elaboraron sus propias pesquisas y las distribuyen a través de las redes sociales, lo que ocasionó que ya sufrieran intentos de extorsión por personas desconocidas.

La familia contactó a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que fungieron como intermediarios entre Nitzi y El Diario.

La hermana de Miguel explicó que han realizado sus propias investigaciones y ya localizaron la camioneta negra que conducía Miguel en el estacionamiento de un supermercado, ubicado en la calle principal de la colonia Puerto Anapra.

Dentro de la unidad encontraron el teléfono celular de Fernando. Los otros dos aparatos permanecen apagados, dijo Nitzi.

Agregó que será hasta este jueves cuando acudan nuevamente a la FGE a reportar a sus seres queridos como desaparecidos.

Si usted cuenta con información que permita la localización de las tres personas, favor de aportar los datos al correo electrónico: informaciondemiguel@gmail.com, pidió la hermana de Miguel.