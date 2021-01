Piden bares y centros nocturnos que los dejen trabajar

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad Juárez— Representantes de bares y centros nocturnos solicitaron a Gobierno del Estado que se les expida un documento en donde se establezca la manera para reabrir sus negocios, luego de que estos giros no fueran contemplados en el regreso al color amarillo.

La tarde de ayer representantes de bares en esta ciudad sostuvieron una reunión con Maribel Hernández, directora de Gobernación en la Zona Norte, a quien le plantearon cuatro puntos para una posible reapertura, algunos de ellos referentes a que se les permita vender comida para poder operar como restaurante-bar, o trabajar únicamente los fines de semana y con horarios y aforos restringidos de acuerdo con los lineamientos establecidos contra Covid-19.

“El punto a tratar fue ¿qué pasó con nosotros?, todos los giros que estaban cerrados por la pandemia ahora están trabajando, tal es el caso de los gimnasios, iglesias y los salones de eventos, ya nada más quedamos nosotros, esperamos que nos digan ¿qué va a pasar?, porque llevamos más de 10 meses sin trabajar”, comentó Francisco Aguirre, dirigente del grupo Ciudadanos Unidos.

“Dejamos un proyecto de trabajo y estamos dispuestos a laborar tres días e ir creciendo el horario conforme vayamos avanzando en el tema de salud; otro de los puntos es que si algunos están funcionado como restaurante-bar, que nos den también esa oportunidad, que podamos vender comida y podamos trabajar”, agregó.

Aguirre indicó que esperan que sea en esta misma semana, cuando Gobierno del Estado les dé seguimiento a sus peticiones. “Nosotros tenemos que esperar para ver qué va a pasar, lo que queremos es el diálogo y que nos tomen en cuenta”, dijo.

Por su parte, la funcionaria indicó que ésta no es la primera reunión en que Gobernación sostiene diálogo con representantes de bares y centros nocturnos en lo que va de la pandemia, por lo que pidió la comprensión de los afectados hasta conocer qué decisiones tomará el Consejo Estatal de Salud con respecto a los giros que permanecen cerrados.

“Hemos mantenido el diálogo con ellos, coinciden sus peticiones con otras que nos han hecho otras asociaciones, incluso la misma Canaco; los temas planteados serán canalizados a las dependencias correspondientes para que puedan ser resueltos; algunos de los puntos presentados fueron un plan de trabajo, así como la posibilidad de apoyos por parte de Gobierno del Estado”, comentó.

“Daremos seguimiento a las peticiones y tendremos alguna reunión esta misma semana para ver cómo han avanzado, sin embargo, el tema de las reaperturas no lo determina Gobernación, sino el Consejo Estatal de Salud, no existe un tema de que queramos irnos contra los bares, pero es un tema complicado, no sólo por el consumo de alcohol, sino por cómo se puede desarrollar la gente en un espacio como este, lo que puedo decir es que se están contemplando las opciones para tomar la mejor decisión”, afirmó.

elara@redaccion.diario.com.mx