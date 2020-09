Piden destitución de responsables de operativo de la Guardia Nacional y titular de Conagua

/ La pareja asesinada

Chihuahua.- El Gobierno federal debe destituir a los responsables del operativo de la Guardia Nacional y al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tras el enfrentamiento con los productores en la presa de La Boquilla, en donde por la noche dos personas fuero atacadas en donde al menos una de ellas perdió la vida, señaló Rocio Reza Gallegos, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua.

“Advertimos que la ineptitud del Gobierno federal para dar solución a los productores por el conflicto del agua, podría ocasionar tragedias mayores, hoy con tristeza nos enteramos de la muerte de una persona y el estado delicado de otra, que volvían de las protestas, hemos visto en medios de comunicación y los reportes que nos llegan del lugar de los hechos por parte de los productores, que son señalados como responsables del homicidio, elementos de la Guardia Nacional; condenamos el ataque y exigimos que se investigue y se aplique todo el peso de la ley a quien resulte responsable”, comentó la líder estatal.

Lo anterior luego de que trascendiera la noticia del ataque contra una mujer de nombre Jessi Silva y un hombre Jaime Torres que volvían a Lázaro Cárdenas después de las protestas que se desarrollaron en San Francisco de Conchos.

La presidenta del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua condenó el ataque contra los productores y recriminó la incapacidad de negociación de Conagua y el gobierno federal que desde hace meses han caído reiterativamente en el incumplimiento de acuerdos en perjuicio de los defensores del agua de Chihuahua. Además, pidió la destitución inmediata de la titular de Conagua y de los responsables del despliegue operativo de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla.

“La 4T escondida, ni sus delegados ni altos funcionarios dan la cara, pedimos la destitución inmediata de la titular de Conagua, Blanca Jiménez, y de quienes resulten responsables del despliegue de la Guardia Nacional en la presa, ya no queremos ni mas muertos ni más heridos, solución inmediata al conflicto, que el Gobierno Federal mande negociadores capaces y retire a sus delegados ineptos”, recalcó.

“A los productores, a los defensores del agua les decimos que seguiremos pugnando para que se establezcan políticas justas para el campo, seguiremos señalando las injusticias y trabajando por mejorar las condiciones de todos, reconocemos su valentía y convertiremos en acciones todas las demandas que tienen para las autoridades; no a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, no al incumplimiento de acuerdos, no a los abusos contra la sociedad civil, también decimos sí a la paz, sí a mejores condiciones para el campo de Chihuahua, sí a una negociación de altura que solucione el conflicto”, finalizó.