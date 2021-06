Piden empresarios de la masa un alto a incrementos de insumos

Industrializadores de la masa y la tortilla piden al gobierno federal poner un alto al precio de los insumos, pues de otra manera el incremento en el costo de los productos no se podrá detener.

Jorge Martínez, empresario del ramo comento que a duras penas han logrado mantener el precio del kilo de tortilla, pese a que, en el mes de diciembre, contrario a lo que dijo el gobierno federal, hubo un incremento en los insumos, sobre todo el precio de la tonelada de harina y el gas LP, este ultimo que a aumentando ya en tres ocasiones en lo que va del año.

“Necesitamos una solución para no estar encareciendo las materias primas por lo pronto hemos mantenido el precio entre los 17 y 19 pesos el kilo”, dijo.

Añadió que a partir del primero de julio se anunció habrá un incremento en el precio de la harina por parte de las empresas productoras, lo que vendrá a impactar en los costos para producir ese alimento.

Destacó que el impacto en los aumentos de la materia prima será de aproximadamente 1.40 pesos en el proceso de producción de un kilo de tortilla.

Reiteró que a ese incremento (el precio de la harina) se suma el gas y la energía eléctrica, así como otros insumos necesarios para la elaboración del alimento, por lo que los industriales no tienen más remedio que ajustar los precios o cerrar sus negocios.

No obstante, aclaró que cada Industrial decidirá si lo impacta o no en su precio final, pero si no lo hace, existe el riesgo de quebrar, recalcó.

Cabe destacar que el promedio estatal del precio de kilo de tortillas es de 16.20 pesos por kilo, mientras que en la capital el costo promedio es de 18.83 y en ciudad Juárez se estima en 13.56 pesos el kilo, de acuerdo con el portal oficial del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).