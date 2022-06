Piden exgobernadores renuncia de líder priista

Ciudad Juárez.— A través de un desplegado publicado en los principales medios de comunicación, tres exgobernadores priistas del estado de Chihuahua pidieron al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que renuncie.

De acuerdo con lo que se lee en la publicación, los exmandatarios Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas responsabilizan a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 5 de junio, las cuales no fueron favorecedoras para esa institución política.

Aseguraron que esta expresión es compartida por analistas, medios, militantes y especialmente por un grupo mayoritario de expresidentes que se reunieron con Moreno Cárdenas en la sede de Insurgentes.

“Los partidos son de interés público y el evidente interés individual impreso en la conducción del partido en esta última etapa, reclaman un cambio para el que no vale la argumentación procesal. Aferrarse a flotar políticamente en los restos del naufragio es contra el interés de la nación, no sólo contra los miembros del partido”, menciona la publicación.Entre los aspectos que señalan son el manejo de una asamblea estatutaria sigilosa en plena pandemia, concentrando facultades discrecionales en una persona, el reparto de pluris como prebenda de grupo, el manejo familiar de candidaturas “y muchas otras actitudes directivas que están en la base de una derrota que debiera haber sido al menos de conservación de posiciones y no de una vergonzosa justificación numérica y procedimental”.

Los exgobernadores aseguran que el régimen de partidos es la base de la democracia y la permanencia de Moreno Cárdenas en la presidencia del partido va contra el interés de todos los mexicanos.

“Para reflotar un buque a pique, se requiere liderazgo sin cuestionamientos, para hacer alianzas, es indispensable la aceptación de los aliados porque observan en la conducción de su prospecto a aliado la solidez y congruencia generalmente aceptada, condiciones que en el caso no se dan, justo cuando la alianza es un imperativo de supervivencia ante la triste condición de minoría en la que con su dirigencia se ha caído”, mencionan.

Destacaron la importancia de la sobrevivencia del partido, para lo cual aseguran que es necesaria la renuncia del actual dirigente.

“Su permanencia en la presidencia del partido no abona al campo electoral donde se siembra con credibilidad, confianza y liderazgo con arrastre, para cosechar los votos que dan sentido al camino de un partido hacia posiciones de poder y autoridad, en la permanente búsqueda de justicia social… tenga usted la grandeza de reconocer sus fallas. Esto le será más aplaudido por la juventud y la población toda, que si persiste en su idea de seguir haciendo su propia campaña, sacrificando adeptos y simpatizantes que no son suyos, sino de una institución indispensable para este país, que como entonces, está ansioso de un faro que lo guíe en la bruma en que nos encontramos”, añaden.