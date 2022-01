Piden familiares de Don Ramón apoyo para gastos funerarios

Parral, Chih.- El conocido bolero Ramón Luna Jurado perdió la batalla en contra del COVID-19 este jueves, realizó esta labor en la ciudad por mas de 60 años. En el 2020 aseguró al Diario que prefería enfrentar el riesgo de contagiarse que dejar de llevar el sustento a su casa.

Ante el fallecimiento, familiares de Román Luna Jurado, solicitan el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos del servicio funerario, debido a que no cuentan con los recursos económicos para pagarlo ya que asciende a los 15 mil pesos.

Hace ya casi dos años El Diario de Parral público una amplia entrevista a este querido personaje, quien contó como día a día enfrentaba los estragos del Covid-19:

"El gobierno da órdenes de que no salgamos, pero si no sales no llevas nada a la casa; vamos al día y está muy difícil, la verdad", dijo en aquel entonces, asegurando que ganaba 80 pesos, por una boleada de zapatos.

"Antes la gente venía más continuamente, pero después dejaron de venir. Desde que inició lo del coronavirus dejó de venir la gente y ya no se compuso. Estamos amolados”.

Ramón Luna Jurado aseguraba que la crisis sanitaria del Covid-19 los orilló a enfrentarse a un futuro incierto ya que carecían de seguridad social, ningún contrato les garantizaba conservar su empleo a corto o mediano plazo y en sus filas hay gente de la tercera edad que debe decidir entre atender las recomendaciones dirigidas a los grupos de riesgo, o trabajar. Y ellos ya tomaron la decisión, trabajar a pesar del riesgo, situación que de último momento le quito lamentablemente la vida.

Quien desee apoyar a la familia Luna Villanueva podrán hacerlo a través del número de cuenta Número de tarjeta: Número de tarjeta: 4152313652037123 Bancomer o comunicarse al número telefónico 6271210854.