Piden festejar Navidad con ciertas restricciones

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La Navidad, si bien es una época vacacional muy especial desde el punto de vista familiar y social, en medio de la pandemia por Covid-19, puede entrañar riesgos para nuestra salud.

Para reducir los casos de contagio por la enfermedad durante la época navideña, la Secretaría de Salud estatal lanzó una serie de recomendaciones sanitarias que deberán implementarse durante el festejo, la cena y las compras de último momento.

“Tenemos que celebrar Navidad con algunos cambios que no corresponden a la costumbre festiva, en el caso de la fiesta navideña sólo podrá hacerse con las personas que viven en la misma casa, si invitamos a otra persona hay posibilidades de contagio”, señaló Wendy Ávila Coronado, subdirectora de medicina preventiva de la secretaría de salud estatal.

También recomendó considerar medidas de higiene en la preparación de los alimentos. El uso del cubrebocas, aun cuando sean las mimas personas que viven en la casa, deberá utilizarse durante todo el festejo. Lavarse las manos con agua y con jabón de manera regular.

Al momento de la cena, servir raciones individuales y evitar colocar platillos al centro de la mesa; reducir el tiempo de la cena y mantener ventilación natural activa al interior de las viviendas; además de limpiar las superficies en casa antes y después de la reunión.

Se recomienda evitar asistir a la cena a personas que tuvieron síntomas de problemas respiratorios en los últimos siete días. No visitar a personas que pertenezcan a grupos vulnerables como adultos mayores y con enfermedades crónicas; no realizar viajes y no compartir alimentos o utensilios de comida.

En el caso de las compras navideñas, se deberá designar a un familiar para que realice las compras de último momento y utilizar medios digitales de pago, así como evitar dar regalos que no se puedan desinfectar previamente a la entrega.

“El sólo hecho de hablar durante la preparación de la cena pueden ir particular que pueden contagiar al resto de la familia. Es importante que al cocinar se porte siempre el cubrebocas”, insistió Ávila Coronado.

Reglas de convivencia

• Celebrar sólo con las personas que viven en la misma casa

Durante la preparación de los alimentos

• Usar el cubrebocas

• Lavarse las manos con agua y con jabón de manera regular

• Servir raciones individuales

• Evitar platillos al centro de la mesa

• Reducir el tiempo de la cena

• Mantener ventilación natural activa al interior de las viviendas

• Limpiar las superficies antes y después de la reunión

• Evitar asistir con personas que tuvieron síntomas en los últimos siete días

• No visitar a personas que pertenezcan a grupos vulnerables

• No realizar viajes

• No compartir alimentos o utensilios de comida

Compras

• Designar a un familiar para que realice las compras de último momento

• Utilizar medios digitales de pago

• Evitar dar regalos que no se puedan desinfectar previamente a la entrega