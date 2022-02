Piden haitianos permanecer resguardados en iglesia

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante el próximo descenso de temperaturas, el Consejo Estatal de Población (Coespo) y la Secretaría de Salud, buscan trasladar al gimnasio municipal Kiki Romero a un grupo de 34 migrantes que desde diciembre pasado fueron alojados en la iglesia cristiana La Plenitud; sin embargo, los extranjeros piden quedarse en el lugar para seguir trabajando y luego poder conseguir una casa de renta.

Con los ojos llenos de lágrimas, uno de los isleños, quien decidió omitir su nombre, pidió a las autoridades que no los llevaran a un albergue porque ellos no buscan ir a Estados Unidos, sino establecerse en esta frontera, además de que cuentan con un permiso temporal para permanecer en el país, emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Todas las personas de aquí no nos queremos ir, pero dicen que van a llegar dos camiones para irnos a vivir a otro lugar. Yo no quiero vivir en otro lugar que tiene más personas, yo quiero vivir aquí y luego tener una renta para vivir bien con mi pareja. No quiero salir de aquí para ir a otro lugar que tiene más personas”, argumentó Ruth, quien dijo que su esposo se encontraba trabajando.

El pastor Arturo Ochoa narró que él compró hace tres años el edificio ubicado en la avenida Hermanos Escobar y la calle República El Salvador, en donde hace un año abrió la iglesia cristiana La Plenitud, y hace tres meses dos hombres de origen haitiano llegaron para pedirle albergue, por lo que decidió ayudarlos, pero debido a la necesidad de dicha comunidad, para finales de diciembre ya sumaban 24 personas y este mes se alcanzaron las 34, entre ellas 13 menores de edad, por lo que decidió ya no recibir más personas.

“Yo como pastor, dirigente de la iglesia, pues les he apoyado, los he ayudado y a ellos ahora quieren llevárselos a un lugar más acondicionado, supuestamente porque aquí están muy amontonados. Es mío el edificio y todos tienen su permiso para trabajar, todos están legalmente aquí. De hecho pues todos están trabajando ahorita ya, varios de ellos ya se han salido y han conseguido un lugar en donde vivir, más cómodo. Y esa es la intención, ese es el propósito de todo, echarle la mano para que ellos se superen, prosperen y echarles la mano para que ellos puedan tener un lugar propio, en donde puedan vivir a gusto también. Esa es la intención de este lugar, no es otra”, dijo el pastor.

Mientras que los hombres y algunas mujeres salen todos los días a trabajar, un grupo de isleñas se quedan en el edificio al cuidado de los niños, o porque aún no han logrado conseguir un empleo, explicó.

“Hay mucha gente ahorita, hay mucha gente que me han buscado aquí, este es el centro de atención para todos los de Haití, han venido para buscar refugio, para buscar trabajo, despensa, ropa; estoy hablando de la comunidad, no estoy hablando del gobierno, vinieron unos de la ONU, nos trajeron como 100 cobijas, pero fuera de ahí en realidad la que ha hecho la diferencia es la comunidad, nos han ayudado mucho, nos han traído despensas, cobijas, chamarras, de El Paso y de aquí de Juárez”, aseguró.

Hoy personal de Coespo y de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para decirles que tendrían que ser trasladados a un albergue “para no meter en problemas al pastor”, “por eso no queremos hablar, porque no queremos que él tenga problemas por tenernos aquí”, explicó el isleño con los ojos llorosos.

“Ellos ahora vienen y pues se los quieren llevar, así de repente, muchos andan trabajando ahorita, no saben ni lo que está pasando, los que están aquí pues están sorprendidos de lo que está pasando, entonces no sé si están violentando la ley o no, yo solamente hago lo que puedo (…) Si ellos están haciendo lo correcto yo no me opongo a las cosas, simplemente yo (quiero) que vean que no nada más aquí hay necesidad, hay necesidad en la orilla de Juárez, yo en la mañana fui a dar despensas a gente de la orilla de Juárez, a gente que está en la pobreza, que sus hogares son de cartón. Yo no me opongo, yo simplemente me someto bajo la autoridad que es Dios y si esa es la Ley, si es necesario que se los lleven no me opongo”, dijo el pastor Ochoa.

Después de la reunión con los haitianos que se encontraban en ese momento en el edificio, Dirvin García, integrante de Coespo, explicó que la idea es llevarlos al albergue del gimnasio municipal Kiki Romero, que ahí estén un tiempo y que después puedan trasladarse al albergue federal Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.

“Nada más se quiere hacer para que no se cometa en falta administrativa en términos migratorios para que no metan al pastor en un problema, porque no está dado de alta como albergue o espacio de acogida. No cumple con algunas condiciones sanitarias y de equipamiento. Eso lo vamos a tener que platicar con ellos para que podamos vincularlos a otros espacios de la Red de Albergues”, comentó.

García destacó que en los próximos días llegará a la ciudad una masa polar y el lugar en donde se encuentran actualmente no cumple con las condiciones sanitarias.

“Queremos evitar una posible situación de enfermedad, sobretodo”, dijo al señalar que el lugar no puede registrarse como albergue “porque no cumple con las condiciones mínimas sanitarias”, por lo que ya se hizo un acuerdo con el Municipio de Juárez para que sean trasladados al albergue filtro del gimnasio municipal Kiki Romero, en donde no podrán salir mientras permanezcan albergados.