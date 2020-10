'Piden hasta 5 mil pesos de mordida'

El Diario

Hasta cinco mil pesos para no aplicar infracciones, exigen elementos de la Dirección de Transportes y de la Policía Estatal de Caminos (PEC) a transportistas en la entidad, acusaron los afectados que realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno para exigir el retiro de los elementos policiacos, pues aseguran que los detienen en tramos federales en los que no tienen jurisdicción.

El dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas (Conatram), Edgar Olivas, informó que esta situación se viene presentando desde hace varios años y que, a pesar de las quejas que han presentado ante el Estado y la Dirección de Transporte, el hostigamiento de los agentes no ha cesado y cada vez exigen cantidades más elevadas para no infraccionar, aun y cuando no tienen la facultad de sancionar.

Señala que es en la entrada a la capital del estado, por la carretera federal 45, donde los transportistas sufren el mayor acoso de los agentes de la Estatal de Caminos y de la Dirección de Transporte, quienes aprovechan el mínimo descuido para detenerlos y amenazarlos con aplicarles una infracción si no les entregan determinada cantidad de dinero.

Detalló que esta cifra varía, pero han llegado a pedir hasta cinco mil pesos para dejarlos circular, ante lo cual dijo que se trata de un “robo en despoblado” y quela situación se ha tornado insostenible, razón la que exigen al gobernador Javier Corral Jurado y al director de Transporte, David Holguín, que “dejen de robar”.

La misma situación se presenta en tramos carreteros federales en el noroeste de la entidad, principalmente en los accesos a Nuevo Casas Grandes, así como en la zona de Cuauhtémoc, en donde la Policía Estatal de Caminos instala puestos de revisión aun y cuando no tienen facultad en esas zonas, y es cuando aprovechan para extorsionar a los conductores.

Los afectados amagaron con bloquear el Centro de la ciudad en los próximos días en caso de que no obtengan una respuesta favorable por parte del Gobierno estatal, pues afirman que, ninguna autoridad los ha querido recibir.

Denuncia debe seguirse por oficio en la SSPE

Ante esta denuncia de los transportistas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) tiene la obligación de darle seguimiento y turnarlo al Departamento de Asuntos Internos de la corporación para abrir la investigación y aplicar la sanción correspondiente a quienes resulten responsables.

Aunque la autoridad no ha dado una versión oficial, diversos mandos han reconocido que es una obligación hacer investigación cuando se presente este tipo de denuncia pública, así como mediante una publicación en medios de comunicación, además de las que se hagan formalmente.

Esto, ya que las acusaciones son graves por parte de los conductores, quienes no es la primera vez que han resaltado diversos abusos de agentes en las carreteras, así como hostigamiento en otros casos, por lo que los próximos días se dará a conocer el posicionamiento oficial de la autoridad con respecto a las medidas que se implementarán frente a la manifestación de ayer.

De acuerdo con el reglamento de Asuntos Internos, las sanciones pueden ser desde económicas para resarcir el daño yasta la separación del cargo y detención en caso de determinarlo, así como iniciar proceso penal contra quien resulte responsable.