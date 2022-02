Piden justicia para Dulce María, asesinada en Parral

Parral.- Pueblito de Allende, Chihuahua-“sabemos que por muchos años de cárcel que le den, nuestra hija no estará ya con nosotros; pedimos justicia para que no lo dejen libre, ya son dos familias afectadas, por eso requerimos firmen la petición en change.org. Y lo único que le pediría a Juan, (el presunto) si estuviera frente a mí, es que me dijera porque lo hizo, ¿Cuál fue el problema que lo llevó a quitarle vida a mi hija Dulce?”.

Así se expresó Cruz del Carmen Arroyo, mamá de Dulce María, quien el pasado 06 de enero del 2022 fue encontrada sin vida dentro de un vehículo de su propiedad por lo que su pareja, quien se encuentra en prisión preventiva, toda vez que se encontraron elementos donde aparece como presunto responsable del feminicidio.

En entrevista exclusiva con El Diario de Parral, la madre de la joven victimada, señaló que está consciente que ni 30, 40, 50 o 60 años de cárcel, que pudiera purgar el presunto, le van a devolver a su hija, “lo que buscamos es que se haga justicia y de esta manera evitar que otra familia sufra lo que nosotros estamos sufriendo en estos momentos”.

Aunque aparenta ser fuerte, de pronto, sus ojos amenazan con dejar escapar las lágrimas, pues frente a ella esta su otra hija, la menor, quien carga en brazos al hijo menor de Dulce María, un bebe de apenas dos meses de edad quien al mes de nacido quedo huérfano de madre.

“No alcanzó no siquiera a registrar a mi nieto, aunque ya lo hice yo, por lo que estamos iniciando también el proceso legal para que la custodia nos quede a nosotros”, dice Cruz del Carmen quien se levanta del sillón toma en los brazos al bene le da un beso y lo regresa con la hija para que lo lleve a la recamara a darle comida.

Y retoma la plática, “andábamos en el templo, en misa, presentando al niño”, apunta y aclara que su otro nieto también hijo de Dulce María, fruto de otra relación de su hija, esta con el papá, él se fue (el nieto) antes de los hechos, mi hija le pidió a su ex pareja que lo llevará con él, “a lo mejor ella presentía que algo podía pasar”.

Ya reunieron las 7, 500 firmas, ¿ahora qué sigue?

“Sí, ya las reunimos, pero nos dicen que se requieren 2,500 más, es decir 10 mil firmas en total, por lo que pedimos el apoyo de la ciudadanía para lograr dicha meta de manera inmediata”.

“La petición está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como a la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

“Estamos buscando que la historia no se repita en ningún otro lado ya somos dos las familias afectadas por este sujeto, quien, si es dejado en libertad, puede volver a cometer el delito, a lo mejor aquí no, pero en alguna otra parte”.

Además, añade, queremos que se detenga al otro implicado, pues sabemos que hay un cómplice, pero no han dicho nada las autoridades, la verdad es que me da miedo por mi familia, el presunto tuvo el tiempo suficiente de conocernos a todo y cada uno de la familia.

Es por eso, insiste, que se decidió a través de la plataforma change.org reunir las firmas para que el caso no quede impune y se le procese por homicidio calificado y no por feminicidio, queremos que sigan las investigaciones hasta donde tope, para que esto no sea un caso más y se pueda volver a repetir”.

Habla usted de otro implicado en el asesinato ¿ya hay pistas?

“Es lo único que sabemos, la verdad no se nos ha informado mucho sobre esto, por eso el temor que hay entre la familia”.

De pronto, empiezan a sumarse más familiares quienes intervienen dando sus puntos de vista sobre el asunto, además de comentar situaciones que se vivieron con el presunto, durante los casi dos años que la pareja vivió una relación amorosa y que ahora reconocen como señales de que algo no está bien entre ellos.

Sin embargo, están conscientes todos de que son las autoridades quienes se habrán de encargar del caso, unos aportando todos los elementos necesarios para que sea un juez quien, en base a las pruebas, pueda dictar una sentencia justa, aunque, reconocen, “eso no regresará a Dulce María a la vida”.