Piden justicia para familia asesinada en Terranova

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Música y flores enmarcan el velorio de tres miembros de una familia que perdieron la vida la madrugada del pasado domingo por un pleito vecinal que mantiene detenidos a los dos presuntos responsables de los homicidios.

En su domicilio de la calle Tierra Gruesa del fraccionamiento Terranova, velan a Julissa y Julio, de 21 y 24 años y al padre de ambos, Julio Roberto Aguilar, de 43 años, un obrero de la construcción.

Ana Luisa de la Torre, madre y esposa de las víctimas, pide justicia, frente a los cuerpos de sus seres queridos, quienes se encuentran juntos en un pequeño cuarto de la humilde vivienda.

La viuda no encuentra explicación de lo sucedido, pero quiere " que se refundan" en prisión los autores de está masacre a quien identificó como Mariela Domínguez, quién hasta ese día era oficial de la Policía municipal, y su esposo, Benito Esquivel, un ex agente de la misma corporación.

" Éramos vecinos, mi esposo les hablaba bien, no se lo que pasó, yo estaba con mi otra hija, si no también me hubiera disparado a mi", dice la mujer que se observa resignada ante los hechos por ser una persona de fe.