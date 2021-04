Piden medicamento para policías heridos

Ciudad Juárez– La falta de medicamentos que enfrenta el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) afecta a los elementos de Comisión Estatal de Seguridad (CES) que resultaron heridos durante la emboscada registrada el 31 de marzo en La Concha, municipio de Temósachic, donde cuatro oficiales murieron y seis resultaron heridos, denunciaron oficiales.

El agente Juan Carlos C. M., de 36 años, y quien presenta una fractura patológica fue atendido en el Hospital Central del Estado “Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera”, donde el médico Daniel Cerros le recetó Enoxaparina en solución inyectable, la cual falta en el stock de medicamentos, informaron sus compañeros.

“A ver si le da vergüenza a (Javier) Corral y a los altos mandos, se supone que el Gobierno del Estado nos debe cubrir la atención médica y miren cómo dejan abandonados a los compañeros… a la deriva”, dijo en entrevista una oficial indignada ante la falta del medicamento por parte del Instituto Chihuahuense de la Salud.

Ante la falta del medicamento la familia del oficial Juan Carlos pidió a través de las redes sociales el apoyo económico de la comunidad chihuahuense para comprar de las inyecciones, ya que cada caja tiene un valor comercial de mil 200 pesos.

“Necesitamos que den a conocer las terribles condiciones en las que están nuestros compañeros, los enviaron al hospital donde no tienen medicamentos y las familias están haciendo colectas con amigos y demás familiares.

¿Cómo? Debe ser la Secretaría la que garantice el servicio médico. Los atacaron, ellos estaban cumpliendo con su función, ninguno se merece esto”, dijo a El

Diario la oficial que pidió la reserva de su nombre por temor a las represalias.

Los agentes estatales cuestionaron la ausencia de respaldo del secretario Emilio García Ruiz y exigieron que el personal sea atendido con dignidad.

“Dónde están esos mandos”, “y como siempre no lo han operado y no hay medicamentos pinche gobierno pedorro (sic), hay que hacerle una colecta raza, ya que está pasando por momentos muy difíciles”, comentaron agentes en la denuncia pública difundida en redes sociales.

García Ruiz dijo desconocer la situación.

“A mí nadie me ha dicho nada, (el medicamento) lo debe salvaguardar el seguro del Ichisal. Yo no tengo ni idea de esa queja, ubico al elemento y voy a ver qué es lo que está sucediendo y lo corregimos, eso no es problema para nosotros, lo que pasa es que si (la queja) la hacen a través de las redes es su derecho, aquí hay una institución que los está apoyando”, dijo el secretario Emilio García Ruiz.

Refirió que es el personal el que debe acudir a la SSPE a pedir la ayuda que requieran.

“Necesitan acudir primero a la institución y no andar en redes sociales, sino acuden a la institución…”, expuso.

-¿Y la institución no debe estar atenta de su personal herido?- se le cuestionó.

“Pues si nos los dijeran sí, acuérdese que la atención que ellos recibían antes de un área que pertenecía a la Fiscalía estatal, entonces si nosotros estamos haciendo un área nueva y ellos no se acercan a esa área nueva está complicado. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo al revés, nosotros nos acercamos a ellos”, agregó.

Ajeno a la molestia del personal operativo de la CES, el servidor público aseguró que analizaría el caso.

En tanto los elementos exigen que el gobernador “cumpla con sus discursos”.

Esto, después de que Corral Jurado manifestó durante el homenaje póstumo “la solidaridad y el respaldo de su gobierno a todas las acciones que se deban tomar para hacer justicia y responder de manera contundente a esta agresión, que impacta no solo a la Comisión Estatal de Seguridad, sino contra toda

la sociedad chihuahuense”.

“Vamos a hacer justicia y a responder como se debe, siempre por supuesto apegados a la ley, al derecho, pero de manera coordinada, eficiente, disciplinada y rigurosa, para que estos hechos no queden impunes”, dijo en la ceremonia realizada seis días después de la masacre y frente a un féretro de madera.

“Estamos aquí, para decirle a toda la sociedad chihuahuense que rendimos honor a los caídos en este ataque y que los reconocemos y agradecemos primero, por el riesgo que siempre se asume cuando se decide ser policía y la lealtad para cumplir el deber en una zona en donde ese riesgo aumenta potencialmente”, agregó.

La familia del agente Juan Carlos mantiene la petición de apoyo económico a la comunidad chihuahuense para la compra de las inyecciones y dieron el número de cuenta 4152 3136 5639 5501 de BBVA para que los ciudadanos realicen sus aportaciones.

Hasta el cierre de esta edición el personal del sector salud carecía de información en torno al faltante del medicamento.