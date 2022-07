Piden precaución al realizarse cirugías estéticas

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Con el fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que buscan realizarse alguna cirugía plástica, estética o reconstructiva, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) exhortó a verificar previamente en la Dirección Estatal de Profesiones, que el médico tratante sea especialista y se encuentre debidamente certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Lo anterior, debido a que el grado de Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva se obtiene mediante el Sistema Nacional de Residencias (SNR) tras un procedimiento altamente regulado, en el que intervienen dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Educativo Nacional.

Por ello, explicó, estos procedimientos quirúrgicos únicamente podrán ser realizados por personal médico con título profesional y cédula de especialidad, otorgada por la autoridad educativa y certificación expedida por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Mientras que un título de Maestría en Cirugía Estética, lo otorga una institución educativa que no forma parte del SNR y la inscripción del mismo así como la Cédula Estatal Profesional, no implican el derecho de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas estéticas, sino que únicamente les faculta para efectuar actividades de docencia e investigación, por lo que este título no es equiparable con el de Especialista.

La dependencia estatal precisó, además, que este tipo de cirugías relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y el cuerpo, deben efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en esa área.

Los procedimientos estéticos no pueden desligarse de los requerimientos legales si el tratamiento es invasivo. La problemática se deriva de la confusión que existe entre el grado de Especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, con el de maestría en Cirugía Estética.

Este llamado a la información previa, lo realiza la SEyD a través de la Dirección Estatal de Profesiones, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) y la Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico (COCAM).

avargas@redaccion.diario.com.mx