Piden que ciudadanos sean más responsables

El Diario

Chihuahua.- Autoridades de Salud pidieron a los ciudadanos ser responsables y esperar unos días más antes de abrir o acudir a comercios no esenciales. Luego de que comerciantes del centro de la ciudad han insistido en que les permitan abrir, el director médico de la Zona Norte y vocero oficial durante la pandemia, Arturo Valenzuela, les pidió que sean responsables y no se pongan en riesgo, además de que pidió a los ciudadanos a no acudir y mantener las medidas de evitar la movilidad.

Expuso que es necesario mantener las medidas preventivas ya que el intenso calor que se ha registrado en la entidad no representa una ventaja para evitar la propagación del Covid-19.

Sin embargo indicó que hasta el momento en Chihuahua se ha aplanado la curva de los contagios, lo que no significa que se hayan detenido los contagios, sino que se ha dispersado el número de casos positivos en más tiempos lo que ha permitido que se mantenga una atención a los pacientes.

Mencionó que se han dado versiones de que el calor frena al virus, pero dijo que esto solamente aplicaría en los contagios en exteriores, pero enfatizó que el virus se desplaza en muchos lugares y el riesgo es constante.

Sobre el tema de la curva de contagios, destacó que en caso de que no sea respetado el semáforo de la reapertura económica, se corre el riesgo de que en cuestión de días haya un nuevo repunte de los casos positivos diarios.

ochavez@diarioch.com.mx