Piden que se abran bares 'por cita'

El Diario

Ciudad Juárez.- Ante las protestas de propietarios de bares y gimnasios para exigir su reapertura, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), propone que se les deje operar bajo esquemas de citas.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra, mencionó que con el nuevo naranja ‘matizado’ hay sectores que aún no pueden abrir y tampoco se tiene la certeza de cuándo lo harán, por lo que consideró como necesario darles flexibilidades de este tipo para evitar llevarlos a la quiebra después de ocho meses de restricciones.

“Lo que nosotros proponemos al gobierno es que se hagan citas o reservaciones, pero que no los detengan porque tener la economía parada agrava más el problema, hay que ver la manera de cómo sí”, dijo.

“La incertidumbre es lo que mata, lo que no nos deja crecer y avanzar. Si estos negocios quiebran, la llevamos todos”, expresó.

En los últimos días, los representantes de esos giros han encabezado manifestaciones para que se les deje trabajar e incluso contemplan dejar de pagar impuestos estatales, por lo que el presidente de Canacintra llamó a la unión y madurez empresarial.

“Es una ‘bola’ de nieve la que está ahí, que sigue incrementándose, lo que hace que más y más empresarios estén detenidos… Entendemos muy bien que la salud es primero, pero también hay que ver la parte de la economía”, dijo.

Francisco Aguirre, de la asociación Ciudadanos Unidos, señaló que las medidas implementadas por el Estado han sido muy injustas debido a que “prohíben el derecho a trabajar”.

“Si no trabajamos diciembre prácticamente ya no lo hicimos en todo el año, por lo que vamos a levantar la voz, y claro que esto se va a ver reflejado en los impuestos, porque si no trabajamos en todo el año, tampoco estamos obligados a tener que pagarles impuestos”, mencionó.

Mientras tanto empresarios del ramo de gimnasios, como Francisco Ruiz, manifestaron que en su caso los ocho meses de restricciones le provocaron ya pérdidas de 5 millones de pesos, tras verse obligado a cerrar las seis sucursales con las que cuenta.