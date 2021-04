Piden seguridad; SSPE no responde

Ciudad Juárez— El Instituto Estatal Electoral (IEE) ha recibido dos solicitudes de protección para aspirantes a cargos de elección popular; una de ellas el pasado martes, derivada de un contexto de amenazas contra una persona candidata a alcalde, informó Gerardo Macías, consejero y encargado de la Comisión para el Seguimiento de la Seguridad en el proceso comicial.

“En cuanto a las peticiones de seguridad que hemos tenido de candidatas y candidatos, hemos tenido dos: una persona candidata a la gubernatura, pero no por amenazas, sino solamente de carácter preventivo, y una persona candidata a la presidencia del ayuntamiento (…) por amenazas”, dijo Macías, que declinó identificar a los aspirantes.

Macías agregó que, una vez recibidas las peticiones, el IEE turnó la información tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), con el fin de que se realice el análisis del riego y, en el caso de la corporación policiaca, determine las medidas que apliquen.

Macías también señaló que, en el caso de la solicitud de medidas preventivas para el aspirante a la candidatura al gobierno del estado, solicitada en la última decena de marzo, la SSPE no ha respondido qué acciones tomará.

“La Fiscalía nos comentó que tomará en consideración, como es una autoridad que no tiene característica de preventiva, sino investigadora, ellos ponen a disposición del partido político y de la candidatura los teléfonos de emergencia y los estudios”, dijo Macías.

“Lo importante aquí son las acciones que tome la SSPE, porque son los que tomarán ese tipo de actividades, de acuerdo con el análisis de riesgo que se arroje, y todavía estamos en espera; la SSPE no nos ha contestado las medidas de seguridad; recordar que es obligación también de las corporaciones de seguridad que nos informen cuáles son las medidas que se tomaron, para eso hemos enviado ya la solicitud”, agregó.

Al cierre de esta información, la SSPE no había respondido una petición de información sobre el caso.

Macías consideró que el número de solicitantes de protección es bajo y que, en general, dijo, el IEE considera que no hay zonas de riesgo para el procedimiento electoral, aun en medio de las regiones que presentan condiciones de inseguridad.

Descarta Cuevas riesgo

La aspiración a un cargo de elección popular por parte de Carlos Cuevas Acosta, en Delicias, fue mencionada por un funcionario del Gobierno federal como una de las campañas electorales susceptibles de amenazas o posiblemente vinculadas con la delincuencia organizada en la entidad.

“(Se están viendo) posibles aspirantes amenazados y posibles aspirantes con relaciones (…) El PES de Delicias, el hijo de Cuevas”, señaló, con la condición del anonimato, una fuente gubernamental cuando se le solicitó precisar casos.

Cuevas Acosta es hijo del empresario Carlos Cuevas Abundis, detenido en 2020 por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

De acuerdo con el archivo periodístico, Cuevas Acosta se registró el pasado 18 de marzo como candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) a diputado local por el distrito XIX, ubicado en los municipios de Rosales y Delicias.

“Yo siempre me he mantenido muy al margen de mi papá, siempre, desde hace muchos años; de hecho la gente de la ciudad eso lo tiene muy claro, que siempre hemos sido cosas muy distintas”, dijo ayer el aspirante vía telefónica a este medio, cuestionado sobre el señalamiento.

“Me he mantenido muy al margen, antes de que mi papá estuviera pagando su condena o estuviera siendo juzgado, y durante, una vez que lo detienen, no sé ni en qué trámite vaya (…) no tengo nada qué esconder ni de qué preocuparme, siempre me he dedicado a mis asuntos, desde los 20 me doy de alta en Hacienda como agricultor, y después como empresario”, agregó Cuevas Acosta.

Desde el pasado 25 de septiembre, en el contexto de la toma de la presa la Boquilla por parte de agricultores del Distrito de Riego 005, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Cuevas Abundis como la persona que “está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas”.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx