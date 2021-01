Pierden kilos y ganan salud

El Diario

Ciudad Juárez.- Desde que eran niñas, Eva y Sandra dicen haberse acostumbrado a su apariencia de “gorditas”. A pesar de que otros menores se burlaban de ellas, ambas crecieron con la idea de que así eran y estaba bien, condición que de adultas les provocó problemas de salud.

Ahora las cosas han cambiado. Eva pesa 110 kilos menos que hace siete años, mientras que Sandra bajó la mitad de los 100 que pesaba gracias a que cambiaron sus hábitos alimenticios con apoyo del grupo Tragones Anónimos y mejoraron en su salud.

Como lo hicieron ellas, cualquier persona que tenga problemas de sobrepeso puede adelgazar y con ello mejorar tanto en su imagen física como su salud, pues como lo dice Eva, todo es que se lo proponga, siga las recomendaciones de la asociación y al paso del tiempo será otra su condición.

“Cuando niña, era la más gordita de la escuela, en la secundaria me hacían burlas por mi peso, y algo pasa por tu cerebro que a pesar de todo eso, uno piensa que está bien, que así como eres es normal y no estás gorda”, comenta Eva.

“Yo llegué a pesar 180 kilos hace siete años, pero todo cambió luego de que por un resfrío los médicos me dieron varios tratamientos, hasta que uno de ellos me dijo que por mi peso ya no podía darme más medicamento, que por eso mis pulmones estaban afectados y no podía respirar bien”.

Después, dice Eva, fue a consultas con nutriólogos, se sometió a distintos tipos de dieta, al uso de los balines, a pastillas y al ejercicio, pero lo que lograba perder de kilos, lo recuperaba muy rápido y en mayor cantidad. “Fue hasta que vine a Tragones Anónimos… lo hice en una época navideña en que por todos los lados te ofrecen comida; el reto fue más difícil, pero logré seguir con las recomendaciones y después de estos años he bajado 110 kilos”, afirma Eva, mientras muestra una fotografía de cómo era antes y cómo es ahora. Incluso, comenta que tenía daños en un pie y pensaba que era una lesión ortopédica y se acostumbró a ella, pero cuando bajó de peso, también esa molestia desapareció por completo. Sin embargo, señala que luego de estar un tiempo en Tragones Anónimos, empezó a sentir los cambios en su apariencia y en su salud, cambios que a siete años de distancia ya son notables y le han permitido sentirse mejor en todos los aspectos. Lo mismo le ocurrió a Sandra, quien llegó a pesar 100 kilos 100 gramos, dice, pero ahora se encuentra en lo que llaman el peso adecuado, 54 kilos, que de acuerdo a su estatura es lo correcto. Comenta que con la intención de perder kilos hacía ejercicio, se sometía a dietas y se forzaba a bajar de peso, incluso en una ocasión perdió 15 kilos, pero luego los recuperaba. El cambio se dio en Tragones Anónimos, dicen ambas mujeres, pues aquí cambia la forma de alimentarse; puedes comer de todo, pero le das prioridad a las frutas y verduras, nada de productos con grasa, con azúcares, no productos enlatados, refrescos, además de que se ayuda también a combatir el consumo de tabaco. Puedes comer de todo pero de una manera sana, balanceada y en la medida adecuada, es la recomendación principal en este grupo, en donde hay dos formas de recibir el tratamiento: una, acudiendo a las pláticas diarias, y otra, en lo que se llama anexarse, es decir, vivir en la casa de la institución por un período de tres meses. Ahora por la pandemia las pláticas son con menos personas, pero igual se sigue dando el apoyo a quien lo necesite, dicen Eva y Sandra. Las personas interesadas pueden acudir a Tragones Anónimos, situada en calle Izcóatl número 7905 en Infonavit Ampliación Aeropuerto, o bien, llamar al número de teléfono 656-619-5112.