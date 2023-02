Pintan de rosa las carreteras del país

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / La chofer del tráiler recién inaugurado Cortesía / Camión que fue inaugurado ayer

Ciudad Juárez.— Sujey Hernández es una de las 11 operadoras de tráiler que trabajan en la empresa Fletes de México –creada en Juárez–, que cuenta con cerca de mil 100 choferes.

Este martes se inauguró la unidad rosa de la empresa, como parte de la inclusión de las operadoras en el mercado.

“Es fácil manejar un tráiler cuando te gusta, cuando ya lo traes es muy fácil, necesitamos nomás responsabilidad y el gusto por el tráiler”, mencionó Sujey.

Además, ayer la empresa celebró la unión de las conductoras a la Asociación de Mujeres Operadoras de Carga.

“Hoy estamos muy contentos, arrancamos oficialmente con nuestra unidad rosada y esta unidad rosada significa la inclusión, la diversificación de las operadoras; el mercado en México generalmente siempre está lleno de operadores hombres”, dijo el director general de Fletes de México, Alejandro Graniewicz.

La Asociación de Mujeres Operadoras de Carga es la primera y única en el país, tiene su base en Tijuana, y cuenta con 63 agremiadas en diversos puntos del país, como Baja California y Guadalajara, indicó Paola Moncada, presidenta del organismo.

“Hoy iniciamos en Juárez, precisamente de la mano de Fletes de México”, agregó.

“Esto es algo que las mujeres ya tienen años haciendo, pero no se había reconocido, y no se les abrían puertas. Lo que nosotros hacemos es abrirles paso, abrirles puertas, crearles mejores condiciones, y apoyar a empresas como ellos”.

Las operadoras en la asociación tienen desde 21 años hasta 56 años, aseguró Moncada.

El director general de Fletes de México explicó que la empresa busca que las mujeres sean incluidas dentro de la población de operadores porque es un sector “sumamente” interesante y rentable, en el que todas pueden acceder a mejores puestos y a mejores salarios.

Dijo que en diez terminales la empresa juarense cuenta con mil 800 colaboradores, de los cuales mil 100 son operadores, más de mil tractocamiones y tres mil remoques o cajas.

Afirmó que sus unidades vehiculares pesan más de tres toneladas, son de transmisión automática y con dirección hidráulica.

“Antes estaba el paradigma de que tenía que ser un operador grandote, peludo y bien fuerte porque tenía que meterle mecánica y cambiar una llanta; el día de hoy ya es sumamente sencillo”, aseguró.

Graniewicz mencionó que la ventaja de contratar mujeres operadoras es principalmente por su responsabilidad.

“Las mujeres son sumamente responsables, a ellas les da por tener un horario fijo, por ser más puntuales, no es que los hombres no lo sean, pero ellas tienen esta tendencia a tener ese grado de cumplimiento y responsabilidad, lo cual nosotros respetamos mucho”, manifestó.

Sujey Hernández dijo que desde hace seis años es operadora de tráiler, ella aprendió en su familia, y después recibió capacitación.

“Lo traigo desde chiquita, por mi hermano y aparte me encantaba ver los tráilers, me gustaba los juguetes de tráiler, me encanta desde chica, admiraba mucho a mi hermano”, mencionó la también esposa y madre de seis hijos.

“Mis hijos son mi motivación, mi orgullo… para ellos también lo soy, me lo dicen todos los días”.