Plagian en la CDMX a estudiante de Delicias

Ciudad de México.- Norberto celebraría hoy su graduación, pero en lugar del festejo familiares y amigos organizan un acto para exigir a las autoridades localicen al universitario plagiado la noche del martes.

El estudiante de la Universidad del Pedregal -originario de Delicias, Chihuahua- fue secuestrado al salir de sus clases en la Colonia Ex Hacienda de San Juan, Alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Norberto Ronquillo Hernández salió del plantel, ubicado en Avenida Transmisiones 51, y avisó a su novia que iría a casa, lo cual no ocurrió.

Se presume que en el trayecto el joven fue interceptado y privado de su libertad.

Horas más tarde, la familia de Norberto recibió una llamada, en la que los captores exigían una cantidad de dinero a cambio de la libertad del joven.

La Universidad reportó que la familia pagó el rescate, pero desde el 5 de junio en la noche no se tiene rastro del estudiante de último semestre se la carrera de Mercadotecnia Internacional.

"Sus familiares recibieron una llamada de secuestro exigiendo dinero el cual inútilmente fue entregado y la correspondiente carpeta de investigación fue abierta. A dos días de tan terrible suceso no tenemos noticia de Norberto", informó la Universidad del Pedregal a través de un comunicado oficial.

Por su parte, la Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) abrió una carpeta de investigación por estos hechos y comenzó la búsqueda de Norberto.

Ante la situación, sus compañeros universitarios decidieron suspender un festejo que tenían planeado para este viernes.

Hoy los alumnos ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre lo ocurrido y exigir justicia a las autoridades.

La Universidad se solidarizó con la familia del estudiante y pidió una exhaustiva investigación de los hechos.

"La violencia generalizada que vive nuestro país no nos puede vencer, debemos luchar porque lo monstruoso no se convierta en lo cotidiano, porque la inhumanidad no sea parte de lo habitual por ello, exigimos a las autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos que laceran a la familia Ronquillo Hernández, que lesionan a la comunidad universitaria y vulnera, una vez más, a la juventud mexicana", señaló la Universidad.

A través de redes sociales, comenzó una campaña de difusión para demandar la aparición a salvo del joven, bajo los hashtag #NosFaltaNorberto.