‘Planta’ Bienestar a juarenses en el Centro

Gabriel Cardona / El Diario

Ciudad Juárez.— Gabriel Flores, de 55 años, arribó ayer a la Plaza Velarde, en la zona Centro, desde las 5:00 de la mañana para, junto a su esposa, Ubalda Arellano, de 63 años, ser de los primeros en vacunarse contra el Covid-19. Sin embargo, eso nunca pasó, pues los biológicos no llegaron al lugar pese a que la Secretaría de Bienestar convocó a la ciudadanía, por lo que las personas, entre éstas migrantes de Haití, se quedaron a su suerte.

El hombre que se movilizó al sitio cuidando de su cónyuge con problemas de movilidad afirmó que perdió el día de trabajo para ir por el antiviral, que no le fue suministrado. Lo mismo pasó a decenas de habitantes que solicitaron a las autoridades mejor organización respecto a las convocatorias, ya que, señalaron, no es justo que vulneren de esa manera el tiempo de los fronterizos y de la gente en situación de movilidad.

“Aquí estamos desde las 5:00 de la mañana y ahorita ya es tarde (11:00 am) y todavía no han llegado. Vamos a perder el día, las autoridades deben ‘ponerse las pilas’, deben decirle la verdad a uno, para que no nos tengan aquí esperando. Traigo a mi señora y la tuve que levantar para traerla (en silla de ruedas)”, dijo Flores. Por su parte, otra fronteriza, cuyo nombre no facilitó, solicitó orden, pues llegó en camión.

“No es justo que jueguen con la gente. Aquí hay más de 40 personas, mucha línea”, puntualizó y señaló que buscaría la manera de movilizarse a algún centro comercial para acceder al antiviral. Por tal solución optaron los extranjeros, que en grupo pagaron un taxi para ir hacia plaza Las Torres, orientándose sólo a través del geolocalizador de sus celulares, puesto que no conocen la urbe fronteriza.

Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas del Gobierno federal, dio a conocer que hubo cambios y no habrá inoculaciones en tal sector este domingo. Asimismo, sentenció que se modificó un comercio, dado que antes se habilitó Mi Plaza Libramiento, pero ahora las brigadas irán a Plaza Juárez, entre Tecnológico y Ejército Nacional. Asimismo, estarán en Galerías Tec, sobre la avenida Tecnológico.

Destacó que tanto Las Torres como Plaza Juárez Mall y Galerías Tec estarán poniendo las primeras, segundas y terceras dosis de AstraZeneca de las 9:00 a las 17:00 horas. Esto sólo el fin de semana, puesto que a partir del lunes las fórmulas –dirigidas a adultos de 18 años en adelante, rezagados– estarán de nuevo en algunas de las unidades de primero y segundo nivel de Salud del Estado, del IMSS y del Issste.

• Sedes, hoy domingo:

- Plaza Juárez Mall

- Galerías Tec

- Las Torres

De las 9:00 a las 17:00 horas

• Importante llevar:

- Formato de vacunación, disponible en mivacuna.salud.gob.mx

- Identificacion oficial

- Copia de la CURP