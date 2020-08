‘Pluma cuata’ en gaza por 16 mdp

El Diario

Ciudad Juárez.- La gaza que se construye sobre el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres tenía contemplado un presupuesto inicial de 49 millones 350 mil 187 pesos, según anunció el gobernador Javier Corral el pasado 9 de agosto, cuando dio el banderazo de arranque de las obras.

Sin embargo, el último dato oficial refiere una inversión total de 65 millones de pesos, una diferencia de casi 16 millones.

A decir del subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte, Roberto Barraza, el aumento de costos en los proyectos realizados por Gobierno del Estado en Ciudad Juárez se debe a “vicios ocultos” que surgen durante los trabajos.

“Es decir, ajustes y adecuaciones que se van dando conforme avanzan las construcciones”, explicó.

Cuestionado sobre la diferencia de casi 16 millones de pesos sólo en la gaza “Héroes de la Salud”, dijo que “efectivamente existe un presupuesto inicial, pero siempre hay en la obra vicios ocultos que hay que arreglar, hacer ajustes en la cimentación, tramos de pintura de más, colectores que no estaban previstos, entre otros”.

En conferencia de prensa virtual, El Diario cuestionó al funcionario respecto al incremento en los costos de las obras que se desarrollan en Ciudad Juárez, comparando el presupuesto inicial con las inversiones anunciadas.

Sobre la gaza que se construye en el cruce de Juan Pablo II y Villarreal Torres, dijo que el presupuesto de los 65 millones es la base. “Todas las obras se licitan, se analizan y se selecciona a la empresa más viable para asignar los trabajos. Siempre hay economías, no es el presupuesto final, la obra se está moviendo, no va a llegar a los 65 millones de pesos y todavía no cerramos el número”, explicó.

Otro caso son los trabajos realizados en el Parque Central, donde se destinará una inversión total de 330 millones de pesos, 80 millones más de lo previsto, los cuales se usarán para modificar algunas zonas del área Poniente que no estaban contempladas en el proyecto original.

Respecto a los retrasos que muchas de las obras han sufrido, Barraza indicó que éstos se deben a que, con motivo de la pandemia, se registraron demoras en el suministro de materiales como cemento, entre otros imprevistos.

Puente de la Arizona

Entre los casos más señalados destaca el puente construido en Juan Pablo II y calle Arizona, que estaba contemplado para entregarse el pasado 25 de febrero y fue inaugurado hasta el 16 de mayo.

La edificación de la gaza en el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal también ha sido una de las obras que más retraso ha presentado.

De acuerdo con archivos periodísticos, dicha obra debió concluir el pasado 31 de marzo, sin embargo, se extendió el plazo de entrega para el pasado mes de julio debido a ajustes que se tuvieron que hacer al proyecto al encontrarse un colector no contemplado en los estudios realizados por los responsables del proyecto.

“Las obras estaban previstas para finales de julio, sí hubo un retraso, pero con la situación que vivimos hoy en día es muy complicado como se están dando los suministros. No hubo concreto para estas obras debido a la pandemia, además del susto de si iba o no a trabajar la gente. A todos nos movió este tipo de confinamiento, pero al final hemos apretado el paso para salir en las fechas”, dijo Barraza Ornelas.

El funcionario señaló que en estos momentos se está trabajando en los últimos detalles de la gaza, como aplicación de pintura, delimitación de carriles, y el retiro de señalamientos preventivos, pues se espera que la estructura sea entregada la próxima semana para abrirse a la circulación.