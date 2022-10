Poco y a la baja, combate al narcomenudeo

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez.- Aun cuando el narcomenudeo ha sido el motivo al que las autoridades atribuyen la mayor parte de los asesinatos que se cometen en la entidad, la investigación de este ilícito presenta cifras magras y a la baja.

En el fuero común, que procesa la mayor cantidad de expedientes por este ilícito, entre 2021 y 2022 se registró una disminución de 38 por ciento en la apertura de carpetas a nivel estatal, con 2 mil 563 casos

entre enero y septiembre pasados, mientras que en el mismo período del año anterior la cantidad fue de 4 mil 157.

Anivel federal, mientras, la cifra de indagatorias por este ilícito es de sólo 30 en los primeros nueve meses del año; es decir, menos de cuatro al mes en todo el estado.

“Realmente el narcomenudeo es uno de los principales problemas que tenemos”, dijo Guillermo Asiaín, coordinador de la organización civil Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez.

“Hemos puesto mucho énfasis en que es importante no nada más detener a los consumidores, sino realmente también atender a quienes distribuyen a estos consumidores. Entonces, no sé si sea una estrategia o no, lo que sí sabemos es que delito que no se investiga se continúa repitiendo, y delito que se investiga y se resuelve tiene mayor posibilidad de disminuir”, agregó.

Las estadísticas sobre el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) aparecen en el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el que se observa, además, que la cantidad registrada en lo que va de 2022 es la más baja de un período similar en los últimos cuatro años.

Y es, también, la cuarta más baja de los seis estados de la frontera norte de México, ya que, en el mismo período de enero a septiembre, en Baja California se iniciaron 7 mil 274 carpetas por este delito; es decir, casi el triple de lo hecho en Chihuahua.

Incluso Coahuila, que no aparece en la lista de los estados más violentos del país, presenta una cantidad de investigaciones superior a Chihuahua, con 8 mil 552 carpetas.

La caída en el trabajo del Ministerio Público estatal, muestran los datos del SESNSP, inició desde el período de 2020 a 2021, cuando disminuyó también 36.2 por ciento, al bajar de 7 mil 995 carpetas a 5 mil 101.

“En el caso del combate a los delitos contra la salud en el período de enero a septiembre del 2022, se registra una disminución en el número de carpetas aperturadas por narcomenudeo, lo que se atribuye a los importantes aseguramientos de drogas que se han registrado en el período reciente”, indicó Sahira Castro, vocera de la FGE.

“Sin embargo, de los 3 mil 70 casos de personas imputadas en ese período, se tiene actualmente 40.26 por ciento de los casos con carpetas integradas y resueltas, vinculadas a proceso y/o sentenciados”, agregó.

Las estadísticas de la FGR, por separado, muestran que los expedientes por narcomenudeo en esta instancia representan el uno por ciento de lo que procesa el estado, ya que mientras en 2021 la FGE abrió 5 mil 101 carpetas, en el fuero federal la cantidad fue de 52.

El trabajo de la FGR aparece en el “Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa”, también elaborado por el SESNSP, que indica que en 2022 se iniciaron en la delegación estatal 254 carpetas adicionales por otros delitos contra la salud, pero hasta 70 por ciento –o 178 casos– fueron por “posesión” y 10 por transporte y 23 por tráfico.

Por delincuencia organizada, mientras, en esa oficina del ministerio público se han iniciado este año 10 investigaciones, según el mismo documento.

Datos presentados por el Gobierno federal indican que Chihuahua se ha mantenido como el sexto estado de la República con la mayor cantidad de asesinatos, mientras que Juárez es el segundo municipio con la más alta cifra de estos ilícitos, sólo después de Tijuana.

“El narcomenudeo, el uso y comercialización de drogas es una de las causas que detona la violencia. Nos preocupa que el consumo de drogas se lleva a más corta edad y hemos documentado, particularmente en Juárez, la relación que hay entre los delitos de alto impacto con el narcomenudeo, lo que a la par genera la reincidencia en nuestra juventud”, dijo en septiembre el fiscal Roberto Fierro, de acuerdo con archivos periodísticos.

La definición de competencias para la investigación del narcomenudeo se encuentra establecida en la Ley General de Salud, la cual contiene un tabulador de cantidades por sustancias susceptibles de ser consideradas para consumo personal.

De acuerdo con el artículo 474 de este ordenamiento, por ejemplo, toca a las autoridades de procuración e impartición de justicia de “las entidades federativas” resolver estos ilícitos “cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada”.

Las autoridades federales, agrega el mismo artículo, investigarán este tipo de delitos en los supuestos de que se trate de delincuencia organizada, cuando “la cantidad del narcótico sea igual o mayor” a la que resulte de multiplicar por mil el peso contenido el tabulador (cinco kilos para la mariguana, por ejemplo), cuando la sustancia no esté contemplada en la tabla o incluso cuando así lo “solicite al Ministerio Público del fuero común”.