'Podría haber un incremento de contagios en 12 días'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Con el incremento en la movilidad a consecuencia de la activación de la fase naranja, dentro de doce días se podrá medir si existe un aumento en los casos positivos de Covid-19 en la ciudad de Chihuahua, informó la doctora Leticia Ruiz, subdirectora de Medicina Preventiva, al indicar que ese es el tiempo que tarda el virus en reflejarse en una persona.

Con la activación de la fase naranja, la industria aeroespacial y automotriz se incremental al 50 por ciento, la industria no esencial inicia operaciones al 30 por ciento y la actividad hotelera se incrementa al 30 por ciento con medidas de sana distancia, los restaurantes incrementan su aforo al 50 por ciento, al igual que los Spas, estéticas y consultorios médicos; el sector comercio semi ambulante y fijo inicia operaciones al 30 por ciento; los parques, plazas, zonas ecoturísticas, espacios deportivos abiertos inician al 50 por ciento y sin áreas infantiles, además, los servicios de atención gubernamental y oficinas administrativas esenciales al 100 por ciento y las no esenciales al 50 por ciento.

Esto traerá una mayor movilidad en la ciudad y aunque aún se limitan muchas de las actividades, el riesgo de contagios es elevado, advirtió la doctora Mirna Beltrán, debido a que aún se tiene un alto nivel de transmisión del virus.

En este sentido, la doctora Leticia Ruiz explicó que, con una mayor movilidad, mayor es el riesgo de contagios, pues las personas convergen en un mismo espacio y a pesar de mantener medidas preventivas como sana distancia y cubrebocas, el nivel de transmisión aún es elevado.

Por lo tanto, pidió que, aquellas personas que aún no tienen que salir no lo hagan y mantengan el aislamiento en sus hogares y no relajar las medidas preventivas recordando que aún no se puede realizar visitas a los familiares ni celebrar reuniones multitudinarias.

msilva@diarioch.com.mx