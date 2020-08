Podrían construirse 39 hospitales con presupuesto de partidos

El Diario

El presupuesto de 7 mil 226 millones de pesos que pretende autorizar el Instituto Nacional Electoral (INE) para los partidos políticos el próximo año donde hay elecciones federales y estatales, alcanzaría para construcción y acabados de 39 hospitales en una superficie de una hectárea cada uno.

Equivale también a casi dos veces el presupuesto del municipio de Chihuahua, que para este 2020 es de 3 mil 778 millones de pesos. A este respecto, abogados cuestionaron el excesivo gasto que se pretende destinar a los institutos políticos, en medio de una difícil crisis sanitaria y económica que sufre el país por la pandemia del Covid-19.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Francisco Flores Legarda cuestionó que los partidos sigan teniendo multimillonarias cantidades de financiamiento público.

“Yo pienso que ya es momento de que los partidos hagan sus propias colectas y actividades para que tengan sus propios recursos. No tenemos como ciudadanos porque estarles dando tanto dinero para su operación, mantenimiento y campañas”, expresó.

Lamentó el profesor universitario que por otro lado, más de 50 millones de personas viven con algún nivel de pobreza. “Es necesario que haya una verdadera reforma electoral, pero por ser los propios partidos los entes beneficiados no saldrá de estos.

Es decir, tendría que darse a través de los independientes y de la presión social”; manifestó. A este respecto, el abogado Héctor Villasana mencionó que es ofensivo que tanto dinero se vaya a destinar a los partidos políticos.

“Estamos viviendo una situación muy difícil socialmente, y vemos que los servicios de salud, por ejemplo, están colapsados; no hay medicamentos, no hay vacunas para los niños”, dijo.

En su opinión, debería permitirse que los partidos políticos tengan una mayor generación de sus propios ingresos, para que los ciudadanos no reciban el impacto en la disminución de recursos públicos.

“Hay muchas necesidades en nuestro país, es momento que todos los ciudadanos nos unamos y exijamos una mayor responsabilidad financiera de los institutos políticos”, puntualizó.

Que no se permita el registro a tantos: Rocío Reza

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos manifestó que se tienen que hacer modificaciones de fondo a nivel nacional para no permitir el registro de tantos partidos políticos, pues en la elección del 2021 habrá más de diez partidos en la boleta.

Ante la propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) de ejercer un presupuesto de 7 mil 226 millones de pesos el próximo año, la líder albiazul manifestó que se debe elevar el porcentaje de votación emitida para que se mantengan los registros de los institutos políticos.

Actualmente el porcentaje de registro es del tres por ciento, por lo que se requeriría elevarlo al cinco por ciento como mínimo, dijo. “Debe haber mecanismos de evaluación sobre resultados a partidos políticos y exigir total transparencia; en Chihuahua somos los únicos (el PAN) que cumplimos con ello”, subrayó.

Enfatizó que se debe modificar sustancialmente la forma de elección de candidatos en los partidos, para que se pueda hacer partícipes a los ciudadanos en esas decisiones.

“Se necesitan además modificar los presupuestos públicos y privados, permitir que los partidos políticos puedan tener mecanismos para obtener recursos de forma fiscalizada y transparente para garantizar que se obtengan de forma lícita”, mencionó.

Viene un proceso electoral muy amplio: PRD

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pavel Aguilar Raynal expresó que la propuesta del INE sobre el presupuesto que ejercerán los partidos políticos el próximo año puede oírse “estratosférico”, sin embargo recordó que se trata de un proceso electoral muy amplio en donde se renovarán 15 gubernaturas, congresos estatales, diputaciones federales y ayuntamientos.

“Ante la circunstancia de crisis que estamos viviendo por esta pandemia del coronavirus, es una condición donde se oye una cantidad estratosférica, sobre todo por la necesidad de inyectar a la reactivación económica”, dijo.

Pero también hablamos de que es una elección de carácter federal, donde se renovarán 300 distritos electorales, los congresos locales, los municipios, agregó. Manifestó que con este presupuesto, mismo que aún está pendiente de autorizarse, superior a los 7 mil millones de pesos, se permite garantizar la elección donde haya participación en función de la pluralidad democrática a través del voto.

Pável Aguilar señaló que las autoridades electorales del INE, tuvieron que tomar varios parámetros y costos para determinar tal monto. “Sí se oye una cantidad muy grande de recursos, pero se necesita para garantizar la gobernabilidad del país”, finalizó.

"El PRI pidió disminución del 50%; no se aprobó"

“Yo presente iniciativas en el año 2018 para lograr la disminución del 50 por ciento del dinero que reciben los partidos políticos, pero lamentablemente no han sido aprobadas”; expresó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores.

En relación al proyecto presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de INE, para que el próximo año los institutos políticos ejerzan un presupuesto de 7 mil 226 millones de pesos; el líder tricolor acusó al PAN y Morena de “no querer moverle”.

Siempre hemos sostenido que los presupuestos que ejercen los partidos en todo el país son exorbitantes, necesitan ajustarse a la difícil realidad económica de país.

“Ese dinero podría invertirse en acciones de salud, para que la población (por ejemplo ahora con la pandemia del Covid-19) tenga acceso a los medicamentos preventivos básicos; de igual manera faltan vacunas en hospitales, hacen falta equipos, en fin...”, dijo.

Omar Bazán Flores enfatizó que a nivel local ellos como partido han solicitado una disminución de presupuesto, pero es donde el Partido Acción Nacional y Morena, no le quieren entrar. Lo anterior debido a que tienen un manejo millonario de prerrogativas.

“Ya es momento que le entremos a este tema, la gente no tiene porque pagar un sistema electoral tan caro, se tienen que buscar nuevos mecanismos para que ese dinero vaya a tender las necesidades mas básicas de la gente”, sentenció.

La democracia en nuestro país sale demasiado cara: Morena

“Nosotros consideramos que la democracia de nuestro país sale demasiado cara”, expresó ayer el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán.

Al hablar del presupuesto que se pretende asignar a los partidos políticos a nivel nacional, superior a los siete mil 200 millones de pesos, para el próximo proceso electoral 2021; expresó que una gran cantidad de esos recursos podrán destinarse a paliar los efectos y difícil situación económica por la pandemia.

Se pronunció a favor de reformar las leyes, para que esos fondos se apliquen donde se necesiten. “Más ahorita por el tema de la pandemia, debido a eso, nosotros como partido decidimos regresar el 50 por ciento de nuestras prerrogativas.

Es decir, no estamos haciendo ninguna declaratoria fuera de lugar, ya lo hemos hecho”, subrayó el profesor Chaparro. Creemos que urge que los legisladores en la cámara de Diputados y Senadores, hagan una reforma de Ley para que no se gaste tanto en procesos electorales, pues ya lo dijo nuestro presidente, para hacer campaña no se necesita más que unos tenis y algo para protegerse del sol en la cabeza, concluyó.