Podrían vincular hoy a proceso a agentes acusados de robo

Ciudad Juárez.- Este lunes, seis abogados particulares defenderán frente a un juez a los nueve policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) acusados de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza.

Todos esos litigantes irán contra un abogado y dos agentes de Asuntos Internos de la Fiscalía, que acusan a los policías de esos delitos.

Saúl Trejo, el representante legal de las víctimas del presunto abuso policial, dijo que el resultado de esta batalla legal hoy pudiera ser el principio de una condena hasta por 40 años de cárcel para los agentes policiacos, de confirmarse después que ellos mataron a su cliente por denunciarlos.

La víctima que los acusó de robo el pasado 30 de enero es, José Ángel Magaña Monje, quien murió asesinado el 22 de marzo, el presente año.

El abogado indicó que además de los cargos que la Fiscalía presentará hoy contra los preventivos, sabe que se avanza en la investigación para acusarlos de homicidio.

Los policías detenidos habrán de pagar unos 27 mil dólares en conjunto por los servicios de los abogados particulares, estimó el abogado de las víctimas y lo cuestionó por la proporción que existe con los ingresos económicos que tienen los agentes de manera oficial.

La Fiscalía informó que por derecho los elementos tuvieron a disposición dos abogados sin costo, pero los rechazaron.

El abogado Trejo comentó que la investigación oficial tiene suficientes pruebas para que un juez los vincule hoy a proceso penal por los delitos al principio mencionados.

Dijo que en ese caso se estaría solicitando una pena de entre 9 y 15 años de prisión para todos los involucrados, pero de haber evidencia por el homicidio de su cliente, los agentes acusados pudieran estar presos hasta 40 años.

Trejo indicó que tiene conocimiento que se trabaja en pruebas periciales del auto donde la víctima fue asesinada el pasado 22 de marzo, luego de casi dos meses de estar siendo amenazado por los oficiales para que retirara su denuncia.

También se hace examen de balística en cada una de las armas de los oficiales de la CES involucrados, para ver la posible correspondencia con los proyectiles con que se le quitó la vida a su cliente. Como se informó, José Ángel Magaña Monje , de 34 años, denunció a los agentes de la CES que habrían saqueado su domicilio el pasado 30 de enero, donde le sustrajeron una caja fuerte con efectivo y joyas con valor aproximado a los 400 mil pesos. El quejoso murió asesinado en el Camino Real la madrugada del domingo 22 de marzo, pero según su abogado, Saúl Trejo, le estuvieron amenazando por teléfono para que desistiera de la acusación o lo matarían.

Al parecer son 12 agentes los señalados, de los cuales se detuvo a nueve la semana pasada. Los oficiales: Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., todos ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES, se presentarán hoy en la audiencia de vinculación o no a proceso.