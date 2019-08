Polémica y debate en el Congreso

Chihuahua.- "Compañero si usted quiere ser el candidato díganos cuales son sus aspiraciones, sus propuestas, porque tiene tanto interés en desaparecer nuestra agrupación como fracción", le reclamó el coordinador de la bancada del extinto PES, Misael Maynez al subcoordinador de la bancada del PRI, Omar Bazán Flores.

En el incidente de inacción que promovió el legislador priista en el Congreso, Maynez cuestionó la exposición mediática de Bazán, quien constantemente —dijo— pide la desaparición de la fracción del PES.

"Dejese caer compañero, me pongo de pechito ante los medios, pero no nos venga hablar de legalidad cuando usted con César Duarte nunca hizo expresiones ni cuestionamientos", le dijo.

Por su parte, la diputada priista Anna Elizabeth Chávez respondió a Maynez que no generalice, pues ella si llego al Congreso con una trayectoria limpia y recorriendo las calles de su distrito.

Por su parte el coordinador del PAN, Fernando Álvarez dijo que el PRI podría estar incurriendo en la ilegalidad pues el artículo 51 de la Ley Electoral del Estado, establece que un diputado que llega mediante coalición, puede adherirse exclusivamente a los otros partidos que también lo impulsaron.

Esto en relación al caso de la adhesión al PRI de la diputada Marisela Sáenz.

El presidente del Congreso, Jesús Villarreal dijo que no aviso a la mesa directiva Marisela Saenz del cambió de fracción por lo que se hará un extrañamiento.

En su explicación, Misael Maynez señaló que la Ley no puede ser retroactiva y así como hay bancada del extinto PES en el Congreso de la Unión, lo mismo pasa en las legislaturas.