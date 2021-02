Polemizan propiedad de camiones BravoBús

Staff / El Diario de Juárez

Chihuahua– “Los camiones que buscan mandar a Ciudad Juárez (BravoBús) son parte todavía de la Coordinadora de Transporte de Chihuahua (CTC)”, manifestó ayer Juan Gómez, uno de los fundadores de la empresa.

En respuesta, David Holguín, director de Transporte del Gobierno del Estado, expresó que las unidades pasaron a ser parte de los bienes e inmuebles que maneja el Gobierno del Estado porque la CTC no realizó el pago de las mismas.

Holguín explicó que 82 de los 84 camiones a diésel que formaron parte de la flotilla de unidades de la Ruta Troncal fueron devueltos por quien era el presidente de la CTC en ese momento, Francisco Lozoya.

“Se tuvieron que devolver las unidades porque la CTC no realizó el pago de éstas, ya que a pesar de que las facturas salieron nombre de dicha organización, fue el Gobierno del Estado en su pasada administración quien adquirió los bienes”, dijo el funcionario.

Por su parte, Juan Gómez reiteró que los camiones están facturados a nombre de la CTC. “Nosotros los compramos desde origen, se compró con un crédito donde incluso fue aval el Gobierno del Estado, por ahí había unos convenios firmados”, refirió.

Precisó que los camiones de la Ruta Troncal no deberían estar cedidos al Gobierno del Estado, porque Francisco Lozoya no tenía la facultad para hacerlo (cederlos), y, además, no ha convocado al consejo a una asamblea para tomar una decisión en cuanto a la propiedad de dichas unidades.

Manifestó que desde el 2015 aproximadamente no había acercamiento alguno o una convocatoria por parte del presidente, razón por la cual la CTC seguía activa.

“Yo lo que te sé decir es que la CTC está activa, porque a mí como miembro del consejo no me han convocado para alguna extinción, porque yo hasta donde sé, está activa”, refirió vía telefónica.

El actual secretario de la Catem comentó que la CTC llegó a tener conflictos legales, fiscales y laborales, en específico con el Seguro Social, pero que ese tipo de cuestiones le correspondían al representante legal, que era Francisco Lozoya.

Juan Gómez dijo desconocer si la CTC refacturó las unidades o realizó algún movimiento legal, debido a que desde el 2015 no se convocaba a una reunión del consejo, haciendo mención de que Francisco Lozoya se había desentendido del organismo por intereses en la CTM.

“Yo como miembro del consejo de administración no tengo conocimiento ni se me ha informado ni se ha hecho una asamblea para informarme sobre el destino de la CTC, repito, ni sobre el destino de esas unidades, sin embargo, él como apoderado legal y representante de la empresa, también tiene facultades, pero ya desconozco yo sí hizo una sesión sin la presencia de nosotros”, citó.

En tanto, David Holguín refirió que fue a principios de la actual administración cuando Francisco Lozoya, en su calidad de presidente del consejo directivo de la CTC, endosó cada una de las 82 facturas de las unidades tipo Mercedes Benz, con un valor de 3.2 millones de pesos, a Gobierno del Estado, por lo que quedaron en manos del departamento de Bienes e Inmuebles de Hacienda.

“Él personalmente entregó las facturas y personalmente entregó el endoso de las facturas, las facturas en original en Hacienda, y con este acto se corrobora que tuvo que hacer el sistema de pago de la CTC de los camiones”, citó.

Holguín declaró que las facturas de dichas unidades salieron a nombre de la Coordinadora de Transporte de Chihuahua (CTC), y que el consejo de este organismo, en específico su presidente Francisco Lozoya, las regresó al principio de la actual administración estatal a manera de pago, endosando las facturas, por lo que pasaron a ser propiedad del Estado.

“Los camiones son propiedad de Estado, específicamente de la Secretaría de Hacienda, ni siquiera de la operadora de transporte, es Hacienda y por medio del departamento de Bienes e Inmuebles la que está a cargo o es propietaria de dichos camiones”, dijo vía telefónica.

Refirió que, al devolverles las unidades, el Estado permitió hacerles el cobro por el mantenimiento que no se les dio en la pasada administración, ya que estaban en pésimas condiciones al momento de recibirlas.

De esas 84 unidades que se adquirieron para el arranque de las operaciones de la Ruta Troncal, dos les fueron embargadas a la CTC en distintos juicios, por lo que prácticamente al Estado les deben esas dos unidades, mismas que buscarán recuperar.

