Policía Vial del Estado sólo apoya a células mixtas

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Oficiales junto a un convoy de la Guardia Nacional

Ciudad Juárez.- A pesar de que el control del tráfico vehicular en Ciudad Juárez es facultad del Municipio, que cuenta con la Coordinación de Seguridad Vial, agentes de la Policía Vial del Estado se encuentran realizando patrullaje en esta frontera.

La presencia de los uniformados en motocicleta con el logotipo de la corporación se ha observado en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha generado confusión entre los juarenses.

César Komaba Quezada, director de la Policía Vial en el estado, que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), indicó que se trata de aproximadamente 35 oficiales los que se asignaron a Ciudad Juárez, pero aclaró que no realizan labores relacionadas con el tráfico vehicular, sino sólo de acompañamiento policial en las células mixtas.

“Ellos no andan haciendo labores de policía vial, ellos andan en lo que es la parte de la Policía de proximidad, en las células que trae la Policía del Estado en Ciudad Juárez, ellos lo único que andan haciendo es patrullajes como policías y ahorita es una Policía preventiva que está trabajando en esa frontera”, mencionó.

Indicó que en conjunto con la célula de la SSPE, realizan recorridos en la ciudad y apoyan en las detenciones de personas relacionadas con alguna situación delictiva, pero las detenciones sólo pueden hacerlas en conjunto con la célula y no en lo individual.

“Absolutamente no traen nada de autoridad para poder infraccionar o poder guiar, pudiera ser que detengan el tráfico cuando vaya el convoy de la célula, pudiera ser pero no de que detengan un vehículo para multarlo o infraccionarlo, pueden detener vehículos junto con la célula porque andan haciendo inspecciones, revisiones, pero no es una labor vial”, añadió.

Ana Antillón, vocera de la SSPE, dijo que la totalidad de los agentes de la corporación en esta frontera, incluyendo a los de la Policía Vial, porta armas.

Komaba Quezada aclaró además que, aunque el mando de la SSPE en toda la entidad estará en Ciudad Juárez, la Policía Vial no tendrá facultades aquí y continuará con su función sólo en la capital del estado y operará desde allá.

“La parte de lo que es Vialidad la seguirá operando en Juárez el Municipio, nosotros no tenemos ahí injerencia ni nos vamos a meter, lo que sí es que la ley nos faculta para que nos coordinemos con ellos para llevar el mejor entendimiento y el mejor trabajo de lo que es vialidad en todo el estado, donde apliquemos la ley y que los reglamentos de cada municipio los tengamos acorde a la ley”, refirió.