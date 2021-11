Policías arriesgaron sus vidas para salvar a tres niños atrapados en incendio

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Los agentes reconocidos ayer, en círculo, el incendio ocurrió el pasado 8 de octubre

Ciudad Juárez.- Los gritos desgarradores de tres niños, quienes se encontraban en medio del fuego que consumía su vivienda, hicieron que cinco policías municipales que pasaban por el lugar no dudaran ni un instante en arriesgar su vida para sacarlos de entre las llamas. Así recordaron ese hecho los oficiales que fueron homenajeados ayer por el acto heroico del pasado 8 de octubre en un incendio ocurrido en la colonia Praderas de los Oasis.

“Íbamos pasando y vemos que está una llamarada, nos paramos y dijimos ‘un incendio normal’, empezamos a reportar para hablar a los bomberos, sino que de repente se empiezan a escuchar unos niños pidiendo auxilio. ¿Qué hacemos?, sin pensarlo nos metimos y lo que encontramos fue a tres niños abrazados al fondo llorando, gritando auxilio y en ese momento se me vino a la mente mis hijos, y me gustaría que si en algún momento estuvieran pasando por algo similar, hubiera personas que los ayudaran”, narró Amsi Mónica Ares Sosa, de 32 años de edad, una de las agentes que participó en el rescate.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reconocieron la labor de Amsi, Víctor Miguel Rodríguez Mendoza, Jesús Caballero, Iván Esparza Valle y Alejandro Santiago García, todos ellos del Distrito Poniente, quienes en esa ocasión patrullaban de manera conjunta en dos unidades.

“No lo pensamos, sacamos a los niños, empezaron a llorar porque había un perro también y nos metimos por el perro, y es algo muy satisfactorio el solo hecho de saber que pudimos salvar esas vidas, porque en verdad si lo hubieran visto, no había salida, atrás había barda, no había por dónde salir, estaban los cables de la luz, que estaban tirando lumbre, pero no sé, es algo que no se puede explicar, no lo pensamos dos veces”, recordó la oficial.

Amsi también es madre de tres niños, por lo que asegura que aunque está consciente de que corrió peligro, haber podido rescatar a los tres menores es una de las satisfacciones más importantes de su vida.

“En la calle no había nadie, no había más personas, pero empezamos a escuchar ‘ayuda’ ‘ayuda’. Híjole (menciona mientras sus ojos se llenan de lágrimas), es algo que en verdad se te pone hasta la piel chinita. Dice mucha gente que por qué nos metimos si no somos bomberos, pero es que no lo piensas, traes la vocación ya en tu interior, entonces lo que piensas es en salvar a esos niños y gracias a Dios los pudimos sacar”, añadió.

De acuerdo con el archivo periodístico, el incendio ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Oasis de Kirman y avenida De la Paz.

Según el comunicado que en su momento difundió la corporación, los cinco oficiales resultaron con quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo, mientras que los menores, dos de ellos de siete años y una más de 10, salieron ilesos.

En cuestión de minutos los policías lograron controlar el fuego mientras arribaba personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato apagaron el incendio.

El suboficial Miguel Mendoza dijo que pese a que sí se les capacita para actuar como primeros respondientes, fue la vocación la que los hizo actuar. “Nadie arriesga la vida por otra persona nomás porque sí, y fue la vocación mucho antes que la profesión”, enfatizó.

El hecho

• El 8 de octubre se registró un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de Oasis de Kirman y avenida de la Paz, en la colonia Praderas de los Oasis

• Dos menores de 7 años y otro de 10 quedaron atrapados

• Cinco oficiales del Distrito Poniente que pasaban por el lugar no dudaron en entrar a la casa y sacar a los niños, quienes resultaron ilesos, mientras que los agentes sufrieron quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo

• Además de salvar a los niños, en cuestión de minutos los policías lograron controlar el fuego en tanto arribaba personal de Bomberos

Elementos homenajeados

• Amsi Mónica Ares Sosa

• Víctor Miguel Rodríguez Mendoza

• Jesús Caballero

• Iván Esparza Valle

• Alejandro Santiago García