Policías no atienden llamado de emergencia por embriagarse en la vía publica

Hidalgo del Parral.- Dos elementos de seguridad pública del municipio de Villa López estan siendo investigados ya que al recibir el reporte de atender de urgencia a una persona enferma en lugar de acudir a ese lugar se detuvieron a ingerir bebidas embriagantes, no obstante esto al trasladar los familiares a la persona convaleciente y toparse a los agentes tomando uno de los afectados les reclamó y fueron amemazados con un arma de fuego en represalia.

Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando una persona de edad adulta al sentirse mal de salud fue requeria la prescencia de los agentes municipales para apoyar a su traslado ya que en este poblado los policías operan la ambulancia; Los agentes nunca llegaron.

Al conseguir los familiares de la persona convaleciente una unidad para trasladar a la paciente se toparon a la unidad que minutos antes les confirmara la comandancia de la Policía que los auxiliaría estacionada en el Ejido El Cairo, al indagar los afectados el motivo por el cual se encontraban ahí se percataron que se encontraban bebiendo alcohol con otras personas.

Las personas afectadas molestos les reclamaron a los agentes y no obstante no haber acudido al reporte, uno de ellos desenfundó su arma de fuego de cargo y los amenazó.

El comandante de la Policía Juan de Dios Leyva confirmó la denuncia y aseguró que de confirmarse los hechos serán suspendidos de inmediato.

Los agentes fueron identificados como Kevin y Pedro.