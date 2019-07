Policías piden retroactivo y les dan memes

Chihuahua.- Tras la queja de los elementos de la Policía Estatal que no han recibido sus pagos retroactivos, el Estado no ha dado respuesta, pero a través de las redes sociales donde el gobernador Javier Corral disfrazado de Buzz Lightyear, los amaga con enviarlos a un destacamento lejano.

La autoría de los memes es desconocida, pero causó malestar entre los elementos que piden sean atendidas sus demandas.

Cabe señalar que los elementos policíacos dijeron que se irían a paro si no se les entregaba este pago retroactivo, sin embargo, solamente recibieron amenazas de ser suspendidos y amagos de despidos para otros.

Los elementos estatales hicieron pública su inconformidad a través de una carta, la cual circuló en redes sociales, situación que molestó a los superiores.