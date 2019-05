Pone en marcha alcalde Lozoya electrificación y alumbrado en el fraccionamiento La Fortuna

Hidalgo del Parral.- Inician los trabajos para habilitar los servicios básicos de electrificación y alumbrado público en la colonia de novedosa creación “La Fortuna” con una inversión de 7 millones 083 mil 903 pesos, el Alcalde Alfredo Lozoya resaltó la gran alianza entre ciudadanía y Gobierno para lograr cristalizar proyectos de beneficio para los parralenses.



Las obras de alto impacto social, son un referente del actual Gobierno de Parral, en donde se prioriza las necesidades de la gente, la construcción del fraccionamiento la Fortuna es un ejemplo de ello, donde madres solteras y familias con integrantes con alguna discapacidad, fueron los que se vieron beneficiados.



En su participación, el Presidente Municipal Alfredo Lozoya, destacó que con la iluminación a instalar se garantiza una condición de seguridad, “se ha invertido muchos recursos para que tengan una vida digna, con estas viviendas estamos construyendo nuevas vidas”, aseveró.



“La Fortuna está pensando en ustedes y sus hijos, es un programa del corazón, ustedes nos son partidarios míos, no fueron escogidos porque me ayudaron en la campaña, saben que sus necesidades si son reales y no hay otra forma que la pudieran obtener”, así lo manifestó el edil a los beneficiarios.



En tanto, la representante de los vecinos Verónica Yaneth Medina Ontiveros agradeció la oportunidad que se dio a todos los beneficiarios y señaló que este tipo de obra apoya a todos los parralenses.



El director de Obras Públicas, arquitecto Alberto Camarena Arellanes, resaltó la incansable labor del Alcalde Lozoya, para gestionar y bajar recursos para los que menos tienen. La obra de electrificación de baja y media tensión tiene una inversión de 3 millones 867 mil 407 pesos, mientras tanto, el alumbrado público, se aplica recursos de 3 millones 216 mil 496 pesos.