Ponen en marcha construcción de otras 2 techumbres en escuelas de Parral

“De esto se trata esta nueva forma de gobernar, de trabajar en equipo y sacar adelante necesidades como lo son estas cuatro techumbres para el bienestar de nuestras niñas y niños. Agradezco su apoyo desde el Congreso del Estado, profesor Parga. No nos equivocamos con usted”, declaró el presidente municipal Alfredo Lozoya.



El alcalde, acompañado de su esposa, Sol Sánchez, concluyó el proceso de arranque de trabajos de las cuatro techumbres gestionadas por el diputado del XXI Distrito estatal, Arturo Parga, con beneficio a mil 737 escolares.



Durante los eventos desarrollados en la escuela María de la Cruz Reyes y posteriormente en la Lázaro Cárdenas, el presidente municipal hizo alusión a las condiciones en que se encontraban las escuelas en el 2016, y destacó los logros hasta hoy obtenidos con el apoyo de padres de familia, sector educativo y del diputador Parga desde el Congreso del Estado, así como un manejo honesto de los recursos públicos.



Lozoya Santillán fue claro al mencionar que a partir de estos logros las autoridades que antes gobernaron no podrán volver a decir que no hay recursos para atender las necesidades más apremiantes de la sociedad, ya que con trabajo este Gobierno independiente les ha demostrado que sí se puede trabajar de la mano con la sociedad.



El edil hizo un recorrido por los plantes beneficiados, donde se han instalado “minisplits” que ahora permiten a los profesores realizar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje.