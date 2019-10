Por bajos salarios no quieren entrar a la Policía

Chihuahua.- La falta de cartilla militar, escolaridad, bajos salarios y exámenes de control, son los factores principales por los que la población no ingresa a las filas de la Policía Estatal, misma que tiene un déficit de 4 mil elementos, aseguró el fiscal César Augusto Peniche Espejel.

Cabe señalar que el salario inicial para un elemento recién ingresado a la corporación es de 16 mil pesos y afirma que para el próximo año se habrá de hacer un incremento salarial, aunque no precisó en qué porcentaje, esto para incentivar el reclutamiento de nuevos agentes.

El fiscal r e c onoc i ó que no resulta muy atractivo para la población formar parte de las filas de la Policía Estatal, aunado a esto, los exámenes de control y confianza han dejado fuera a muchos aspirantes y otro de los factores es la escolaridad, pues se exige mínimo el nivel de preparatoria y hay muchas personas que no reúnen ese requisito.

Actualmente, la Policía cuenta con casi 2 mil 500 elementos y de acuerdo a los parámetros internacionales, se requiere de 1.5 policías por cada 10 mil habitantes, esto implica que la corporación cuente con al menos seis mil agentes, cifra que se ve complicada de alcanzar pues no se ha tenido mucha respuesta en los reclutamientos.

Ante tal situación, el fiscal informó que durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable para mejorar las percepciones de los agentes, así como las condiciones de trabajo, pero que se buscarán acciones más agresivas para lograr un mayor reclutamiento, sin que esto implique relajar los requisitos de ingreso.

Afirmó que para el 2020 se dotará de un incremento salarial a los agentes, mismo que se discute con la Secretaría de Hacienda.