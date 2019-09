Por cáncer, tuvo que decidir entre una pierna o la vida

Cuauhtémoc.- La mañana de hoy se presentó en el gimnasio del Conalep 128, la conferencia “En mi zapato” en donde el joven Ángel Howlet relata su historia en donde a través del cáncer tuvo que decidir entre perder su pierna o perder la vida, a manera de ejemplo de vida para fomentar el mismo valor entre la comunidad estudiantil.

Ángel Howlet, comenzó la conferencia solicitando que los bachilleres anotaran un problema de vida que estén pasando, para luego explicar su historia de vida con el cáncer en donde hace casi dos años tuvo que decidir entre perder su pierna derecha o perder la vida.

Su ánimo por seguir disfrutando de la vida lo ha llevado a tener una vida diferente, cuida lo que come tanto como lo que piensa, las ideas negativas dejaron de formar parte de su vida y de su vocabulario; ahora lleva una vida ordenada, hace crossfit, tiene una novia y continúa con sus estudios. “Ahora me gusto, me gusta mucho mi vida”.

Amante de los carros y últimamente de las conferencias, Ángel menciona que le gustaría ser deportista paralímpico para representar al país.

En su charla con los jóvenes, les expone su ejemplo de vida para que dimensionen cómo a pesar de tener varias cosas a su alcance, nunca dejarán de presentarse pruebas para hacerlo a uno mejor.

A pesar de tener complicaciones con los pulmones desde pequeño y de lidiar con las afectaciones de las quimioterapias, mencionó que considera absurda la idea de perder la vida, e invitó a los presentes a también disfrutar de los momentos difíciles que se presentan en la vida y dijo que esos lapsos son solo etapas que tarde o temprano pasarán.

Así, con su ejemplo de vida, Ángel busca impactar positivamente en la vida de los adolescentes a los que hace el llamado a seguir viviendo y vean en su zapato que viene acompañado de una prótesis para poder caminar, un motivo más para continuar con su vida.