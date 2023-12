Por cerrar programa de sillas de ruedas y aparatos auditivos en Santa Eulalia

Con el objetivo de que más personas puedan obtener el apoyo de una silla de ruedas convencional o un aparato auditivo, la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán destacó que mañana es el último día para quienes lo necesiten sean inscritas en el programa de atención social.

“Si conoces a alguien que necesita apoyo con sillas de ruedas estándar, PCI, PCA o aparatos auditivos, estamos aquí para ayudar”, señaló la Alcaldía, invitando a la población.

Agregó que el trámite es realizado en las instalaciones municipales del DIF: “Ven a nuestras instalaciones en el DIF Municipal C. Juárez s/n Santa Eulalia. Estamos listos para recibirte. No olvides traer tus documentos de lunes a viernes en un horario de 9:30 am a 2:00 pm”, señaló. Recalcó que la fecha límite de recepción de papelería es el 20 de diciembre de 2023.

Los requisitos son:

Copia de INE

Copia de CURP

Copia de Acta de Nacimiento

Comprobante de Domicilio

Certificado Médico exclusivo para sillas de ruedas