Por falta de recursos y desconfianza, duermen migrantes en plazas

Ciudad Juárez.— Migrantes que han arribado a Ciudad Juárez los últimos días, según contaron algunos, han encontrado en las distintas plazas del Centro Histórico un lugar para dormir dados los altos costos para rentar espacios que no cuentan con servicios suficientes.

Algunos migrantes entrevistados acusaron que hay albergues en el Centro que les cobran hasta por ocasión en que usan el baño, cuando algunos de ellos no tienen suficiente dinero pues perdieron todo de camino a Ciudad Juárez y no han encontrado trabajo aquí por no tener un lugar de renta para dormir y asearse.

En plazas como la del Periodista, el Monumento a Juárez, la Misión de Guadalupe y la de Juan Gabriel, se observan grupos de migrantes entre cobijas, mochilas, cajas de cartón como colchón y hasta casas de acampar, que aprovechan las estaciones de pánico del Corredor Seguro para las Mujeres para cargar sus teléfonos móviles y usar la señal de internet inalámbrica.

Además dijeron desconocer espacios seguros para refugiarse como los que ofrece la Red de Albergues en Juárez, y sentir desconfianza de los que están disponibles, “con todo lo que pasó”, refiriéndose a la tragedia donde 40 personas perdieron la vida tras un incendio en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad.