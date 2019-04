Por no apagar bien las fogatas, el 10% de los incendios forestales

Chihuahua.- Durante 2018, del 100 por ciento de las causas que provocaron incendios, un 10 por ciento fue por fogatas mal apagadas, seis por ciento por personas fumadoras y dos por ciento a causa de quema de basura, actividades que generalmente realizan paseantes, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Asimismo se recomienda a la población que tiene planeado salir a campo, que en la medida de lo posible no enciendan fuego en las zonas forestales, o bien, se aseguren de que quede bien apagado, no arrojen cerrillos, colillas, cigarros u objetos encendidos; ni cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio.

En caso de presenciar un incendio forestal, no intenten apagarlo, ya que es una actividad de alto riesgo que solo personas altamente capacitadas pueden hacer frente; podrán reportarlo a los números gratuitos 911 y el 01 800 INCENDIO (46 23 63 46), disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Cabe señalar que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la Conafor, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, lleva a cabo un operativo especial para prevenir incendios forestales en las áreas mayormente visitadas por turistas.

Los centros turísticos Barrancas del Cobre, Cascada Basaseachi, en Ocampo, Río Verde en Guadalupe y Calvo, los alrededores de Creel, San Juanito y presa Situriachi en Bocoyna y Laguna Rodolfo Fierro en Nuevo Casas Grandes serán los que se atiendan principalmente en Chihuahua.

La labor será hacer conciencia entre los paseantes para promover las practicas adecuadas en el uso del fuego y los hábitos de recolección de la basura que se genere durante sus paseos.

Las 32 entidades federativas cuentan con un total de 3 mil 097 brigadas conformadas por 3 mil 985 combatientes, que estarán atentos en 303 campamentos. Además, ya están en operación 266 torres de observación y la disposición de mil 921 vehículos especializados.

Dentro de las principales actividades, las brigadas realizarán recorridos en zonas turísticas usadas para recreación, pero también pondrán especial atención a otras áreas forestales que son visitadas con fines espirituales, o bien, con fines religiosos.