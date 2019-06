Chihuahua.- Por tener detenida casi 2 años la Ley de Fiscalización, los diputados locales impiden la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.



Así lo señalaron la presidenta de ese organismo, Yadira Lozano, y el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, Angel Ortiz, por lo que a finales de esta semana se interpondrá un amparo contra el Congreso.



El proyecto de ley está redactada desde hace un par de años pero en el legislativo no se han puesto de acuerdo los diputados, toda vez que ni siquiera se ha avanzado en comisiones en ese tema.



Es imposible dar seguimiento a los trabajos del sistema y a las fallas que existen, precisaron en rueda de prensa.



Alertaron que en mayo se tuvo un foro para tener compromisos y entre esos no se dejó acuerdo para la Ley de Fiscalización.



Esa norma permitiría auditorías casi en tiempo real así como quitar a los diputados la decisión de investigar o no irregularidades, como sucede actualmente y que se presta para negociaciones politicas, según han acusado partidos de oposición y organizaciones sociales.