‘¿Por qué le hicieron tanto daño a Diego?’

Lorenzo Hernández / El Diario de Juárez / El féretro estuvo en la sala de la vivienda, en Senderos de San Isidro

Ciudad Juárez.— En la humilde casa de su abuela, el cuerpo del niño Diego Armando Valadez Luna, encontrado sin vida el pasado lunes, fue velado ayer por familiares y amigos.

La vivienda, marcada con el 3764 de la calle Senderos de Cataluña en la colonia Senderos de San Isidro, se encuentra sin ventanas ni puertas interiores, que fueron reemplazadas por sábanas y cobijas.

El solitario féretro, sin flores ni retratos del pequeño a su alrededor, fue colocado donde se supone que debe ser la sala; quienes acudieron permanecieron recargados sobre la pared ante la falta de sillas.

Su madre, Yovana Isabel Luna Soto, abrazó el ataúd mientras lloraba, al mismo tiempo que otros familiares trataban de darle consuelo.

“Acabaron casi conmigo, era como mi amigo, mi hermano, mi todo, sólo quiero que hagan justicia… no puede estar pasando esto, no sólo mi hijo, hay muchos niños, hasta que pasa, hacen algo”, dijo el padre de Diego.

Brenda Arroyo, tía del pequeño, aseguró que hay testigos que vieron quién se llevó a Diego, y que el responsable está señalado, por lo que exige a las autoridades hacer algo.

“Realmente es conocido, le habló por su nombre, él estaba jugando y le habló por su nombre, no sé con qué fin, no se porqué le hizo daño al niño, porqué no se puso con un adulto, por qué trayendo su ira o andaba en su droga o equis cosa, por qué le hizo tanto daño al niño”, externó la tía de Diego.

Su padre asegura que su hijo era una persona buena y de muchos amigos, quienes lo querían, y además no le hacía daño a nadie, por lo que no comprende qué sucedió.

“Era bien noble, una persona muy bonita, tenía muchos amigos, mucha gente lo conoce aquí, donde sea que andaba trabajando hacía amigos. No era ni vago ni nada, no lo dejaba salir ni nada, sólo cuando estaba yo aquí enfrente”.

El cuerpo del pequeño fue localizado la tarde del lunes 7 de febrero en las inmediaciones del cruce de las calles Sendero De Cataluña y Sendero De Valladolid, del fraccionamiento Sendero De San Isidro.

La historia

-Un vecino del lugar, de 20 años de edad, asegura que fue el último del sector que lo vio con vida

-Vivía en la colonia Urbi Villa del Cedro etapa 1

-El sábado jugaba afuera cerca de su casa, alrededor de las 10:00 de la noche

-Un hombre que tenía en la cabeza una letra ‘Z’ rasurada con máquina le habló a Diego

-El cuerpo del menor fue encontrado en un predio cercano a su vivienda