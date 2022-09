Por ‘seguridad’, no circulará ningún vehículo sin identificación

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- En enero del 2023 no debe circular ningún automóvil sin identificación por razones de seguridad, luego de que este año vence el plazo de regularización, indicó ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Sí tengo el objetivo que partir de enero de 2023 ningún carro esté circulando en la ciudad sin ser identificado por razones de seguridad”, manifestó.

Añadió que los vehículos que no tengan identificación serán retenidos por la Coordinación de Seguridad Vial.

Dijo que se debe esperar a que termine el proceso de regularización, el 20 de septiembre, para saber si en el decreto se incluirá a los autos cuyo número de identificación comience con letra, ya que actualmente éstos no entran.

Agregó que cuando termine el decreto, y si no se incluye a los que comienzan con letra, el Municipio podría pedir algún permiso para identificarlos, “con un interés de seguridad”.

“Necesitamos revisar cómo termina la regularización, si se da o no se da una ampliación y en función de eso tomaremos una decisión, pero seguimos firmes que en enero no circule un auto que no sea identificado”, aseguró

La Dirección de Atención Ciudadana del Municipio dio a conocer que hasta ayer se habían regularizado tan sólo en el módulo de El Punto 9 mil 693 vehículos de procedencia extranjera.

El titular de la dependencia, Hugo Vallejo, dijo que para agilizar los trámites se ha colocado una carpa donde se auxilia a la ciudadanía a llenar el “manifiesto de decir la verdad”.

“Estamos invitando a los ciudadanos a que no dejen pasar esta oportunidad de circular de manera legal, pues el decreto vence el próximo 20 de septiembre y hasta el día de hoy no hay un anuncio oficial de que el plazo se va a extender”, dijo.