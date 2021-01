Pozos ilegales preocupan a agricultores del noroeste

Archivo/El Diario

Chihuahua. – A los agricultores de la región noroeste no les preocupa la sequía, pues ya están acostumbrados a la supervivencia; les preocupan más los aprovechamientos ilegales de agua por parte de comunidades menonitas y lebaronas, que han venido denunciando desde hace más de 10 años.

Así lo indicó Joaquín Solorio, líder de la organización El Barzón, quien comentó que ya llevan varios ciclos agrícolas recibiendo sólo dos hectáreas de agua en el distrito de riego 089, cuando lo estipulado en los acuerdos, corresponde de 10 a 11 hectáreas para el riego de sus cosechas.

Esa es la principal causa, y ahora el tema de la sequía. Por el hecho de que no hubo lluvias, pues, no hubo captación en la presa Las Lajas y por ende no tenemos el agua para iniciar el ciclo 21 que está por comenzar.

Esto significa que desde hace más de 10 años, los agricultores de la región ‘se las ingenian’ para producir con el 18 por ciento del total del agua que deberían recibir, por cada productor. Los principales cultivos de la región son la alfalfa, chile, sandía, algodón, nuez, cebolla y cacahuate, entre otros.

“Hemos seguido haciendo las denuncias ante la Comisión Nacional del Agua, en el tema de la extracción ilegal, porque hay, en el caso de la presa Las Lajas, sigue habiendo agua detenida en la parte alta de la cuenca, que es el acuífero Santa Clara, que en su mayoría esta zona está comprendida por productores menonitas”, insistió Solorio.

El líder de productores, indicó que han buscado solución de este problema, sin embargo ninguna administración, independiente de si es priista, panista o ahora de izquierda morenista, les ha resuelto el problema que de manera constante denuncian, con argumentos suficientes para la acción institucional.

“El tema de la sequía a nosotros no nos hace mucho ruido, porque a lo largo de estos 10 años que hemos venido denunciando la extracción ilegal, ya hemos pasado por sequías de esta naturaleza, donde también nos han hecho la programación reducido de riego, entonces para los productores del Río del Carmen, no es ninguna novedad, estamos acostumbrados a sobrevivir”, concluyó.